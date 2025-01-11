Çukur dizisinin çekildiği kahvehanede cinayet: Kadın ortaklardan biri seyyar satıcıyı öldürdü!
Fatih'te, Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmecisi iki kadın ile seyyar satıcı Ercan Çali (34) arasında tezgah nedeniyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada ortaklardan biri Çali'yi silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Çali hayatını kaybederken, şüpheli 2 kadın gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta Çukur dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan iki kadın, aynı sokakta seyyar satıcı olan Ercan Çali ile bir süredir tezgah nedeniyle gerginlik yaşıyordu.
SEYYAR SATICI VURULDU
Sabah saatlerinde Çali'den tezgahı başka yere açmasını isteyen kadınlar silah çekti. Silahların kullanıldığı kavgada Ercan Çali vuruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili çalışma başlattı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı Çali sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hastanede tedavi gören Çali'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.
SİLAHLARIN KULLANILDIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan tartışma ve ardından kadınların silah kullandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde Ercan Çali'nin karşısındaki kadınla bir süre tartıştığı ve oradan uzaklaşmasını istediği, daha sonra kadının belinden tabanca çıkararak doğrulttuğu anlar yer aldı.
Bu sırada kadının elindeki silah patlarken, onu engellemek isteyen Ercan Çali kadınla birlikte yere düştü. Bu sırada başka bir kadının ise havaya ateş ettiği görüldü.
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