Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı

Adana'da Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ., görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı birim şefi Orhan Aynal'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:37

Olay, bu sabah Çukurova Belediyesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İbrahim İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenince birim şefi Orhan Aynal'ın makamına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İbrahim İ., Aynal'ı tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçtı. Belediye personelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aynal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan Aynal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 


Etiketler: #Adana #çukurova belediyesi #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Antalya'da kıraathaneye silahlı saldırı!

Antalya'da kıraathaneye silahlı saldırı!
Trafikte tartıştılar: Polis, 86 yaşındaki ünlü mimarı silahla yaraladı!

Trafikte tartıştılar: Polis, 86 yaşındaki ünlü mimarı silahla yaraladı!
Uzun namlulu silahla kuyumcuyu soyup kaçtılar

Uzun namlulu silahla kuyumcuyu soyup kaçtılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler