Uzun namlulu silahla kuyumcuyu soyup kaçtılar

Adana’da 4 kişi uzun namlulu tüfekle geldikleri kuyumcuyu soyarak kayıplara karıştı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Uzun namlulu silahla kuyumcuyu soyup kaçtılar
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:37

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre uzun namlulu tüfekli 4 kişi kuyumcuya geldi.

Şüphelilerden birisi silahı sahibi H.Ç.’ye doğrultup “kıpırdamayın, altınları alıp gideceğiz” dedi. Diğer soyguncular ise içeride bulunan altınları bir çantaya koydu.

Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Adana #Kuyumcu #soygun

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