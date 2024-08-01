Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:14
Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

1 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:22:58  -.-  2.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)            

06:27:32  -.-  1.6  -.-   BASLAMIS-ERZIN (HATAY)             

05:52:11  -.-  4.4  4.3   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)       

05:24:06  -.-  1.6  -.-   BOYDAS-HOZAT (TUNCELI)             

05:11:22  -.-  2.0  -.-   CARDAK (DENIZLI)                   

04:52:49   -.-  1.9  -.-   GOLYAYLA-VARTO (MUS)               

04:50:41  -.-  1.3  -.-   HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)          

03:14:11  -.-  3.5  3.3   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)           

02:59:48  -.-  2.1  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)         

02:57:10  -.-  2.1  -.-   AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)           

02:46:02  -.-  2.1  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)          

02:34:20  -.-  0.9  -.-   YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA)        

02:17:46  -.-  1.3  -.-   ELMALI-CAMELI (DENIZLI)            

02:07:34  -.-  1.3  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)      

02:06:05 -.-  1.6  -.-   KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA)         

02:03:47  -.-  1.6  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)         

01:56:00  -.-  1.7  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)           

01:47:09  -.-  1.4  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)       

01:00:40 -.-  2.2  -.-   TORAMAN-HINIS (ERZURUM)            

00:31:23  -.-  1.1  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)          

00:25:37  -.-  1.8  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)           

00:23:44  -.-  1.8  -.-   MANYAS (BALIKESIR)                 

00:13:00  -.-  2.1  -.-   BULGARISTAN                       


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