Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:14

Güncelleme: 01.08.2024 - 09:14

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

1 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:22:58 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

06:27:32 -.- 1.6 -.- BASLAMIS-ERZIN (HATAY)

05:52:11 -.- 4.4 4.3 ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)

05:24:06 -.- 1.6 -.- BOYDAS-HOZAT (TUNCELI)

05:11:22 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI)

04:52:49 -.- 1.9 -.- GOLYAYLA-VARTO (MUS)

04:50:41 -.- 1.3 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)

03:14:11 -.- 3.5 3.3 KOSELER-OVACIK (TUNCELI)

02:59:48 -.- 2.1 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)

02:57:10 -.- 2.1 -.- AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)

02:46:02 -.- 2.1 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)

02:34:20 -.- 0.9 -.- YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA)

02:17:46 -.- 1.3 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI)

02:07:34 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

02:06:05 -.- 1.6 -.- KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA)

02:03:47 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

01:56:00 -.- 1.7 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)

01:47:09 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

01:00:40 -.- 2.2 -.- TORAMAN-HINIS (ERZURUM)

00:31:23 -.- 1.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

00:25:37 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

00:23:44 -.- 1.8 -.- MANYAS (BALIKESIR)

00:13:00 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN