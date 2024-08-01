Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
1 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:22:58 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
06:27:32 -.- 1.6 -.- BASLAMIS-ERZIN (HATAY)
05:52:11 -.- 4.4 4.3 ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)
05:24:06 -.- 1.6 -.- BOYDAS-HOZAT (TUNCELI)
05:11:22 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI)
04:52:49 -.- 1.9 -.- GOLYAYLA-VARTO (MUS)
04:50:41 -.- 1.3 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)
03:14:11 -.- 3.5 3.3 KOSELER-OVACIK (TUNCELI)
02:59:48 -.- 2.1 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)
02:57:10 -.- 2.1 -.- AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)
02:46:02 -.- 2.1 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)
02:34:20 -.- 0.9 -.- YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA)
02:17:46 -.- 1.3 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI)
02:07:34 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
02:06:05 -.- 1.6 -.- KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA)
02:03:47 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
01:56:00 -.- 1.7 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)
01:47:09 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
01:00:40 -.- 2.2 -.- TORAMAN-HINIS (ERZURUM)
00:31:23 -.- 1.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
00:25:37 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
00:23:44 -.- 1.8 -.- MANYAS (BALIKESIR)
00:13:00 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Ece Üner 'yeni adresini' paylaştı
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- 'Öldürülmesi bir cinayettir'
- Erdoğan'dan 'Heniyye' açıklaması
- İşletmeler emeklilere indirim yapacak
- Doğalgaza dev zam!
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası
- Yangın söndürme araçlarında büyük kriz