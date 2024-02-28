‘Cumartesi Anneleri’ davası başladı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını istemek için Galatasaray Meydanı’nda eylem yapan Cumartesi Anneleri’nin yargılanması başladı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00
‘Cumartesi Anneleri’ davası başladı
Abone Ol google-news

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmayı uluslararası gözlemciler ve demokratik toplum örgütleri gözlemci olarak izledi. Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın ağabeyi Ali Ocak, AYM kararını hatırlatıp haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Kimsesizler mezarlığında cansız bedeni bulunan Rıdvan Karakoç’un kardeşi Hasan Karakoç savunmasında, ağabeyinin dosyasının 29 yıldır Beykoz Adliyesi’nin raflarında bekletildiğini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Maside Ocak Kışlakçı ise hâlâ bulunmayı bekleyen bini aşkın kayıp olduğunu belirtti.

Mahkeme, duruşmayı 7 Haziran’a erteledi. 10 Haziran 2023’te Galatasaray Meydanı’ndaki 950. hafta basın açıklaması AYM’nin “hak ihlali” kararına karşın engellenmiş sonrasında 20 kayıp yakını hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”ten 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma istemiyle dava açılmıştı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haberleri Cumhuriyet haberleri anma haberleri Haziran haberleri 10 haziran haberleri

İlgili Haberler

Cumartesi Anneleri'nin eylemi 987. haftasında

Cumartesi Anneleri'nin eylemi 987. haftasında
Cumartesi Anneleri'nin yargılanmasına başlandı: 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'

Cumartesi Anneleri'nin yargılanmasına başlandı: 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'
TV yayın akışı 24 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 24 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…

Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…
Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?

DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?
Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette

Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça': 'Rüya, kendine gel...'

Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça': 'Rüya, kendine gel...'
Formula 1’in yeni spikeri olacağı iddia edilen Gökhan Telkenar kimdir?

Formula 1’in yeni spikeri olacağı iddia edilen Gökhan Telkenar kimdir?