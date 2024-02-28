‘Cumartesi Anneleri’ davası başladı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmayı uluslararası gözlemciler ve demokratik toplum örgütleri gözlemci olarak izledi. Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın ağabeyi Ali Ocak, AYM kararını hatırlatıp haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Kimsesizler mezarlığında cansız bedeni bulunan Rıdvan Karakoç’un kardeşi Hasan Karakoç savunmasında, ağabeyinin dosyasının 29 yıldır Beykoz Adliyesi’nin raflarında bekletildiğini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Maside Ocak Kışlakçı ise hâlâ bulunmayı bekleyen bini aşkın kayıp olduğunu belirtti.

Mahkeme, duruşmayı 7 Haziran’a erteledi. 10 Haziran 2023’te Galatasaray Meydanı’ndaki 950. hafta basın açıklaması AYM’nin “hak ihlali” kararına karşın engellenmiş sonrasında 20 kayıp yakını hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”ten 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma istemiyle dava açılmıştı.