Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: 25 gözaltı

Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'nden 25 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2023 - 13:58
Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: 25 gözaltı
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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 944’üncü haftada Galatasaray Meydanı’nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri, üst üste üçüncü haftada da gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “ihlal” kararına rağmen polis ablukasının sürdüğü meydanda annelere izin verilmedi. 

Yıllardır her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda gözaltında kaybedilen yakınları için taleplerini dile getiren Cumartesi Anneleri uzun süredir polis tarafından meydana sokulmuyordu.

Anayasa Mahkemesi'nin "Gösteri hakkı ihlali" (Maside Ocak kararı) kararından sonra dört haftadır tekrar Galatasaray Meydanı'nda taleplerini dile getirmek isteyen Cumartesi Anneleri bir kez daha gözaltına alındı. 25 kayıp yakını ve hak savunucusu gözaltına alındı.

"KOLLUK GÜÇLERİ YİNE SUÇ İŞLİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumartesi Anneleri, "Anayasayı ihlal eden kolluk güçleri yine suç işliyor" dedi. 


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