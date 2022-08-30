Cumartesi Anneleri'nin basın açıklamasına polis müdahalesi: Gözaltılar var

30 Ağustos 2022 Salı, 14:53

Cumartesi Anneleri, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bir araya gelen anneler mezarlığın önünde polis müdahalesi ile karşılaştı.

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Cumartesi Anneleri'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre polis; Maside Ocak, Hüseyin Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Hanım Tosun, Hasan Karakoç, Hanife Yıldız, Gülseren Yoleri, Hüseyin Aygül, Ferit Barut ve 4 insan hakları savunucusunu gözaltına aldı.

Maside Ocak

Hüseyin Ocak

Ali Ocak

Besna Tosun

Hanım Tosun

Hasan Karakoç

Hanife Yıldız

Gülseren Yoleri

Hüseyin Aygül

Ferit Barut ve dört insan hakları savunucusu arkadaşımız gözaltında



Kaybedenler kaybedecek!#30AğustosUluslararasıZorlaKaybedilenlerGünü https://t.co/X6XNqdlgi3 — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 30, 2022

Cumartesi Anneleri, kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle her hafta oturma eylemi düzenliyor. Polis, daha önce de birçok kez gruba müdahale etmiş ve onlarca kişiyi gözaltına almıştı.