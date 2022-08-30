Cumartesi Anneleri'nin basın açıklamasına polis müdahalesi: Gözaltılar var

Polis, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde Cumartesi Anneleri'nin açıklamasına engel oldu. Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre 14 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 14:53
Cumartesi Anneleri'nin basın açıklamasına polis müdahalesi: Gözaltılar var
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Cumartesi Anneleri, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bir araya gelen anneler mezarlığın önünde polis müdahalesi ile karşılaştı.

14 GÖZALTI

Cumartesi Anneleri'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre polis; Maside Ocak, Hüseyin Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Hanım Tosun, Hasan Karakoç, Hanife Yıldız, Gülseren Yoleri, Hüseyin Aygül, Ferit Barut ve 4 insan hakları savunucusunu gözaltına aldı.

Cumartesi Anneleri, kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle her hafta oturma eylemi düzenliyor. Polis, daha önce de birçok kez gruba müdahale etmiş ve onlarca kişiyi gözaltına almıştı.


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