Cumartesi Anneleri'nin basın açıklamasına polis müdahalesi: Gözaltılar var
Polis, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde Cumartesi Anneleri'nin açıklamasına engel oldu. Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre 14 kişi gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bir araya geldi.
Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bir araya gelen anneler mezarlığın önünde polis müdahalesi ile karşılaştı.
14 GÖZALTI
Cumartesi Anneleri'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre polis; Maside Ocak, Hüseyin Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Hanım Tosun, Hasan Karakoç, Hanife Yıldız, Gülseren Yoleri, Hüseyin Aygül, Ferit Barut ve 4 insan hakları savunucusunu gözaltına aldı.
Maside Ocak— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 30, 2022
Hüseyin Ocak
Ali Ocak
Besna Tosun
Hanım Tosun
Hasan Karakoç
Hanife Yıldız
Gülseren Yoleri
Hüseyin Aygül
Ferit Barut ve dört insan hakları savunucusu arkadaşımız gözaltında
Kaybedenler kaybedecek!#30AğustosUluslararasıZorlaKaybedilenlerGünü https://t.co/X6XNqdlgi3
Cumartesi Anneleri, kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle her hafta oturma eylemi düzenliyor. Polis, daha önce de birçok kez gruba müdahale etmiş ve onlarca kişiyi gözaltına almıştı.
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