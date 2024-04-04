‘Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil’ diyen Cübbeli Ahmet’in sandığından CHP çıktı

‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün sandığından CHP çıktı. Ünlü, Cumhur’a oy vermenin caiz olduğu ve vermeyenlerin günaha gireceği yönünde fetva vermişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:40
‘Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil’ diyen Cübbeli Ahmet’in sandığından CHP çıktı
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Seçimlerden kısa bir süre önce İsmailağa cemaati ile ilişiği kesilen, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhur’a oy vermenin caiz olduğu ve vermeyenlerin günaha gireceği yönünde fetva vermişti. 

Ancak Cübbeli’nin oy kullandığı İçerenköy Hasan Leyli Ortaokulu’nda 1104 numaralı sandığın büyükşehir sonuçları şöyle oldu:

CHP: 130 AK Parti: 104 YRP: 8 DEM: 1 İYİ Parti: 4 MHP: 0

İlçe belediye başkanlığı seçimlerinde de CHP, AKP’ye fark attı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde konuya ilişkin olarak, “Bu sonuç Ataşehirlilerin Cübbeli’nin fetvasına kulak asmadığını gösteriyor. Zaten Cübbeli’nin duasının Allah tarafından da kabul görmediği aşikar” değerlendirmesinde bulundu.


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