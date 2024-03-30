Cemaatçiler arasındaki savaş büyüyor: “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”

Yayınlanma: 30.03.2024 - 22:00

Güncelleme: 30.03.2024 - 22:01

Tarikatçılar arasında çatışma büyüyor. İsmailağa Cemaati, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Cübbeli Ahmet’le hiçbir bağlarının kalmadığını bildirdi. Açıklamada Cübbeli Ahmet’in ‘tarikatın mahremini ortaya saçtığı’ belirtildi.

"NASI İHRAÇ EDECEK"

Cübbeli Ahmet bu açıklamaya; “"Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek” yanıtını verdi.

"BABAMDAN İNTİKAM ALMAK MI İSTİYOR"

İsmailağa Cemaati’nin kurucu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet hakkında yeni bir açıklama yaptı. Cübbeli Ahmet’in cemaati böldüğüne yönelik iddiaları dile getiren Ustaosmanoğlu, “Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor? Hiç kimse bu yorumu yapmıyor. Bu lafla beraber ihvanı ikiye böldün. Birçok insan cemaatinden koparılmaya mı çalışılıyor? Yanlış yaptılar. Efendi hazretlerini sevdiğini iddia ediyor. Sevdiğini iddia eden insan cemaati kendine mal etmez. Cemaat babamın malıdır. Zorun ne senin? Benim yakınlarından herhangi birisine bir şey olduğu takdirde azmettirici olarak onu göstereceğim” diye konuştu.