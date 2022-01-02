Cumhur İttifakı partilerinin üye sayısında büyük düşüş!

02 Ocak 2022 Pazar, 07:46

Son bir yılda siyasi partilerin üye sayısında ittifak bazlı değişim yaşandı. 2021'de Cumhur İttifakı'na mensup AKP ve MHP'de üye düşüşü oldu, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti üye sayısını artırdı.

İKİ ORTAK DA KAYIPTA

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; 2021 yılına 11 milyon 157 bin 656 üye ile başlayan iktidar partisi AKP, yılı 11 milyon 11 bin 725 üye ile kapattı. Böylece sadece AKP, 145 bin 931 üye kaybetti. İttifakın küçük ortağı MHP'de de kısmi düşüş yaşandı. 2021 Ocak ayında 490 bin 131 üyesi bulunan MHP'nin 16 bin 939 üye kaybederek 473 bin 192 üyeye düştüğü görüldü.

REKOR İYİ PARTİ'DE

2021 yılında ‘hedef 400 bin üye' sloganı ile hareket eden İYİ Parti, rekor kırdı. 2021'in ocak ayında 330 bin 450 üyesi olan İYİ Parti, 95 bin 169 yeni üye kazanarak 425 bin 619 üyeye çıktı. Millet İttifakı ortağı CHP'nin de üye sayısı arttı. 1 milyon 250 bin 635 üyesi varken, bu sayı 1 milyon 299 bin 235'e çıktı. CHP üye sayısını 48 bin 600 artırdı.

HANGİ PARTİ, KAÇ ÜYE?

DP, 406 bin 280. Saadet Partisi, 269 bin 538. Yeniden Refah Partisi, 148 bin 724. BBP, 59 bin 830. DEVA Partisi, 58 bin 418. HDP, 41 bin 22. Gelecek Partisi, 34 bin 45.

YENİ KURULAN 21 PARTİ

Siyasi parti sayısındaki artış dikkat çekti. 2021'de 21 yeni parti kuruldu. Aralarında; Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Altın Çağ Partisi ve Zafer Partisi de var.

DİNDAR SEÇMENLER DE AKP'DEN UZAKLAŞIYOR

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, 2021 yılı boyunca yaptıkları “Türkiye'nin Nabzı” araştırmalarından çıkan sonucu açıkladı. 12 ayrı araştırmada, kendilerini “Dindar” olarak tanımlayan seçmenlere “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye soruldu. Cevaplar üçer aylık dönemlere göre değerlendirildi. Dindar seçmenin AKP'den uzaklaştığı ortaya çıktı.

Araştırmaya göre; ocak-mart aylarında “Bu pazar seçim olsa AKP'ye oy veririm” diyen dindar seçmenlerin oranı yüzde 49.9 oldu. Aylar içinde bu oran düştü. Ekim-aralık aylarında dindar seçmenlerin sadece yüzde 39.8'i bu soruya, “AKP'ye oy veririm” yanıtı verdi. AKP'nin dindar seçmen kitlesi içerisinde bir yılda yüzde 10.1 kayıp yaşadığı anlaşıldı. “Bu pazar seçim olsa MHP'ye oy veririm” diyen dindar seçmenlerin oranı ise ocak-mart aylarında yüzde 5.7 iken, ekim-aralık aylarında yüzde 3.1'e düştü.

KARARSIZLAR ARTTI

Ankete katılan dindar seçmenlerden kararsızlardaki büyük artış da dikkat çekti. Kararsızların oranı ocak-mart aylarında yüzde 17.9 idi. Ekim-aralık aylarında yüzde 28.4'e çıktı. Daha önce AKP'ye oy vermiş dindar seçmenlerin oy oranında da düşüş yaşandı. Bu oran ocak-mart aylarında yüzde 73.2 oldu. Ekim-aralık aylarında yüzde 63.1'e geriledi.