Cumhur İttifakı'ndaki ismi işaret etti: Sedat Peker cephesinden 'Erol Yıldız' iddiası

17 Mayıs 2022 Salı, 17:33

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız, aracının altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Polis teşkilatında çalışan Yıldız, Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin 19 sanığın yargılandığı davada 23 Mayıs’ta üç polisle birlikte tanık olarak ifade verecekti.

'ŞÜPHE BARINDIRIYOR'

Yıllarca Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte siyaset yapan, BBP’den ayrılarak Milli Yol Parti’sini kuran isimler arasında yer alan MYP Genel Sekreteri Haşim Yanar, duruşmaya sayılı günler kala polis memuru Yıldız’ın ölümünün "manidar" ve “şüphe” barındırdığını dile getirdi.

Ölen polis memuru Yıldız ile sürekli irtibat halinde olduklarını, Yazıcıoğlu’nun ölümüne dair ihmalleri duruşmada anlatacağını bildiğini belirten Yanar, ölümün aydınlatılmasını talep etti.

DELİ ÇAVUŞ'TAN YENİ İDDİALAR

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in duyurduğu, 'Deli Çavuş' isimli sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni iddialarda bulundu.

Deli Çavuş, BBP’nin MYK üyesi Ali Karahasanoğlu'nu işaret etti.

Deli Çavuş'un paylaşımları şu şekilde:

"1-Kaza süsü verilerek şehit edilen cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi Erol Yıldız bir hafta sonraki mahkemede tanık olarak dinlenecekti. Ne yazık ki tanıklık öncesinde, çalışmayan arabasını ittiği sırada altında kalıp vefat ettiğini öğrendik. E.Yıldız’ın mahkemede

2-Tanıklık yapacağı konu ise başlı başına bir muamma. Ergenekon yargılamaları sırasında cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen eski MİT daire başkanlarından Kaşif Kozinoğlu’nun Muhsin Yazıcıoğlu’na ulaştırılmak üzere eski cezaevi personellerinden Ünal Kurt’a siyah renkli bir

3-Dosya verdiğinin gerçekliği olup olmadığına dair ölen Erol Yıldız mahkemede tanıklık yapacaktı. Erol Yıldız ölmeden önce BBP’nin MYK üyesi Ali Karahasanoğlu’nu iki gün arka arkaya arayarak öldürüleceğinden bahsetmesi ve bunun akabininde hiçbir aptalın dahi inanmayacağı

4-Bir kazada öldüğünün açıklanması ve tüm bu iddialar ortadayken gazetecilerin adeta olayı seyrediyor olması sadece bir tek bana mı enteresan geliyor(?) dosyaları yolladığı söylenen Kaşif Kozinoğlu şüpheli şekilde öldü, Muhsin Yazıcıoğlu şüpheli şekilde öldü, Dün itibari ile

5-Tanıklık yapacak olan polis memuru Erol Yıldız da öldü. Dosyaları Muhsin Yazıcıoğlu’na getirdiği iddia edilen eski infaz memuru Ünal Kurt ise fetö’den cezaevinde şu an hayatta kalan ve özgür olan tek kişi polis memuru ile konuşan BBP MYK üyesi Ali Karahasanoğlu’dur.

6-Şu ana kadar devletin hiçbir kurumu bu kişinin ifadesine başvurmadığı gibi hiçbir gazeteci de kendisini bulup bir haber yapmadı. Biz bu şekilde tepkisiz kaldıkça kaza ile olacak şüpheli ölümlerin çoğalması tabii ki kaçınılmaz olacaktır."