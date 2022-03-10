Muhsin Bayrak Chelsea'ye talip oldu: Heyetimiz bugün görüşmelere başladı
Roman Abramovich'in satışa çıkardığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye talip olan Muhsin Bayrak "Bugün resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı" dedi.
Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü takımlarından Chelsea'yi satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak (46) ise satışa çıkarılan kulübe talip oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gayrimenkul yatırımları yapan Bayrak, "Biz kimsenin taşeronu olmayız. Resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Müjdeyi de sizin aracılığınızla paylaşalım. Muhtemelen bu hafta bitmeden sonuca ulaşırız" dedi.
Muhsin Bayrak'ın Londra'ya giden avukatı Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser, Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladı. Muhsin Bayrak, "Dünyada Türk şirketlerinin her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Bu kararımız hem ticaretimize hem ülkemize hem de holdingimize çok büyük bir prestij olacak" ifadelerini kullandı.
*Muhsin Bayrak
TRUMP DA TALİP OLDU
5-6 şirket ile birlikte ABD'nin eski devlet başkanı Trump'ın da kulübe talip olduğunu söyleyen Bayrak, "Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor. Resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Çok afaki rakamlar dönüyor. Ben rakam olarak çok bir şey söylemeyeyim ama gündeme gelen 3,3 milyar sterlinlik bir teklif yok. Bahsedilen rakamın çok daha altında. Kulübün değeri o değil. O şişirilmiş bir rakam. Bizim açımızdan öyle bir rakam teklif edilmedi. Zaten bütün dünya basınına duyurulacak" dedi.
Muhsin Bayrak, birçok ülkede Türk bayrağını dalgalandırdıklarını ifade ederek, "Alıcılar içerisinde en şanslı grup biziz. Ticaretimizi aksatacak bir durum yok, hesabımızı kitabımızı yaptık. Biz hazırız; karşı tarafa bıraktık" şeklinde konuştu.
*Roman Abramovich
"KİMSENİN TAŞERONU OLMAYIZ
Bayrak, son olarak sözlerini şunları ekledi: "Abramovich ile bizim eskiye dayalı bir dostluğumuz var. Bizim ortak bir mimar hocamız var. Hoca üzerinden de görüşme yaptık. Bazı eleştiriler kulağıma geliyor ama Muhsin Bayrak kimsenin taşeronluğunu yapmaz. 35 senedir gece gündüz çalışıyorum. Binlerce çalışan ordumuzla dünyanın her yerindeyiz. Biz kimsenin taşeronu olmayız. Biz Türk bayrağını kendi gücümüzle dalgalandırırız."
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