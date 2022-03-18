Muhsin Bayrak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler

18 Mart 2022 Cuma, 16:32

Kurucusu olduğu AB Grup Holding ile inşaat, otomotiv, kozmetik, matbaa, kağıt sanayi, yenilenebilir enerji, kripto para gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Muhsin Bayrak'ın kişisel serveti bilinmiyor. Bünyesinde 10 bin kişinin çalıştığı holdingiyle yurt içinde ve yurt dışında pek çok projeye imza attı.

MUHSİN BAYRAK'IN HAYAT HİKAYESİ

1975 yılında Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Direktaşı köyünde dünyaya geldi. 12 kardeşi vardır.

İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te okudu. 90'lı yıllarda asilesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti, liseyi burada bitirdi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Kardeşleriyle birlikte bir süre inşaatlarda çalıştı. 1998 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu. Yurt içinde ve yurt dışında yatırımlar yaptı. Yunanistan'da elektrik santrali satın aldı, Atina Marinası'na ortak oldu.

Muhsin Bayrak, 2004 yılında Bitlis'teki 500 bin kişilik 'Mutki' aşiretinin başına geçti. Aşireti kurumsallaştırması dolayısıyla övgü aldı.

2014 yılında Bentley otomobil markasının o döneme kadar ürettiği en pahalı aracı olan ve dünyada sadece 60 kişide bulunan GT Cabrio W12 Marbella modelini 650 bin euroya satın aldı.

Türkiye'de 200'den fazla inşaat projesini hayata geçirdi. Son olarak, ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan ve 28 malikaneye ev sahipliği yapan Madnasa Türkbükü ile Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

Yerli ve milli kripto para borsası ABStocks'u da geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirdi.

2019 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AKP adayı Binali Yıldırım'ı desteklediğini açıkladı.

2021 yılında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington kentinde 2 milyon dolardan satışa çıkardığı evini satın aldığı ileri sürüldü.

Muhsin Bayrak, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in sahibi olduğu İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satın almak için girişimde bulundu. 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla görüşmeler devam ederken spor kamuoyu, 1 milyar pound (20 milyar TL) nakit ödemeye hazır olan Muhsin Bayrak'ın Chelsea'yi satın almaya en yakın isim olduğu görüşünde birleşti.

ÖZEL YAŞAMI

1975 doğumlu olan Muhsin Bayrak, 2022 yılı itibarıyla 47 yaşında.

Muhsin Bayrak 1.81 metre boyunda, 83 kilo ve başak burcu.

İyi seviyede Kürtçe ve İngilizce konuşabiliyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @abgrupholding, Twitter'da @ABGrupHolding kullanıcı adıyla yer alıyor.

Kişisel internet sitesi www.abgroupholding.com adresidir.

MUHSİN BAYRAK, CHELSEA'Yİ SATIN ALDI MI, NE KADAR ÖDEDİ?

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'yı işgal hareketine başlaması sonucu birçok Rus iş insanının Avrupa'daki faaliyetleri sonlandırıldı. İngiliz futbol takımı Chelsea'nın sahibi Roman Abramoviç, yönetimi, divan kuruluna devrederek kulübü satışa çıkardığını açıkladı.

Chelsea için 1 milyar pound (20 milyar TL) nakit ödemeye hazır olduğunu dile getiren Muhsin Bayrak, 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla Roman Abramoviç ile görüşmelerini sürdürüyor. Reuters'a açıklamalarda bulunan Muhsin Bayrak, geçen ay telefonda, 2 hafta önce İstanbul'da buluştuğu Rus iş insanıyla teklifi konuştuklarını söyledi ve kendisiyle Türkiye’de bir araya gelerek onayını alacağını ifade etti.

Chelsea yönetiminin devredilmeden önce Muhsin Bayrak'ın yaptığı teklif 2.2 milyar pound (42.7 milyar TL) olduğu öne sürüldü.

Roman Abramoviç, Chelsea'yi 2003 yılında 140 milyon pound değerinde rekor bir anlaşmayla satın almıştı.

