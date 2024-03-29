Cumhur İttifakı’nın adayı Kurum’un 650 bin konut ‘hayali’ne yurttaşlardan tepki: 688 daireyi bitiremedi

Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2024 - 04:00

İstanbul Kâğıthane, Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokağı’nda 22 Nisan 2019’da bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından 4 katlı bina çöktü, sonrasında ise çevresindeki 21 bina tahliye edildi.

İçlerinde yıkımdan 1 yıl önce Kâğıthane Belediyesi tarafından denetlenen binaların da yer aldığı 134 binanın bulunduğu 3.39 hektarlık alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Riskli Alan” ilan edildi. Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AKP’li Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından verilen sözler tutulmadı.

TOKİ tarafından yapılan ve 2 yılda bitirileceği söylenen 688 konut ve 57 dükkân 2023 cumhurbaşkanı seçimleri döneminde sorunlu ve 28 daire eksik şekilde teslim edildi. Öztekin, hakkını arayan ev sahiplerine projede cami yapılması planlanan bölgeye eksik dairelerin inşa edileceği “müjde”sini verse de o bölge atıl durumda bırakıldı. Eksik kalan 28 daire sahibine evleri ise 1 milyon 200 bin-1 milyon 800 bin TL karşılığında Bağcılar ilçesinden verildi.

Ancak 2022 yılında yaptığı açıklamada “Hak sahiplerinin ortalama borçlanması 220 bin lira, diğer kardeşlerimizin ise 320 bin lira olacak” diyen dönemin bakanı Kurum bu sözünü de tutamadı.

“TOKİ BİZE EV SATMIŞ OLDU”

Henüz aralık ayında evini teslim alabilen S.G, “Kurum bize ‘Ben ödenek çıkardım, Kâğıthane Belediyesi evlerinizi yapacak’ dedi. Zemin etüt çalışmaları yapıldı ama evimizi yapmadılar” ifadelerini kullandı.

Belediye ve bakanlık binasına defalarca gittiklerini söyleyen S.G, “Bağcılar’a sürüldük evsiz kalmamak için kabul etmek zorunda kaldık. Benim borcum 1 milyon 800 bin çıktı. TOKİ bize ev satmış oldu” dedi. Kurum’un 650 bin konut vaadini de eleştiren S.G, “700 daireyi 4 buçuk yılda yapamayan üstelik eksik yapan Kurum bu kadar daireyi nasıl yapacakmış” dedi.

Hak sahiplerinden A.Ö ise “2019’da apar topar boşalttıkları evlerimizi yarım kalmış, yanlış, mühendislik hataları ile dolu şekilde 2023 yılının mayıs ayında teslim aldık. 14 Mayıs Seçimleri öncesinde eksik bir şekilde teslim edilen evler kaderine terk edildi” ifadelerini kullandı.