Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bilal Erdoğan’dan net yanıt!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair soruya net cevap verdi.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 20:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına net cevap verdi. 

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Rus haber ajansı TASS'a 22 Nisan'da verdiği röportajda "Siyasi bir hedefim yok. Bu soru bana sıkça soruluyor ancak ben sivil toplumda, gençleri güçlü hissettikleri konularda çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum" dedi. 

Zamanının çoğunu 'eğitim çalışmalarıyla' geçirdiğinden bahseden Erdoğan "Okullar, üniversiteler, burs programları ve akademik ödül programları ile ilgileniyorum. En iyi ve en parlak gençlerin hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarını destekliyorum. Ayrıca kültürün canlandırılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması için çalışıyorum. Hayatımı bu yönde geçirmek istiyorum" dedi.


Etiketler: #Bilal Erdoğan #TASS Haber Ajansı #Cumhurbaşkanı #cumhurbaşkanı adayı

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