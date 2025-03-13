Oğuzhan Koç, Salman Tin, Sefo sahnedeydi: Bilal Erdoğan sanatçılara eşlik etti
İstanbul'da bir eğitim kurumunun programında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Oğuzhan Koç, Köfn grubundan Salman Tin, Sefo ve Siyam'ın da yer aldığı sanatçılara şarkı söylerken eşlik etti.
İstanbul'da bulunan ve anaokulundan itibaren çocuklara müzik eğitimi veren okulda 'sahur buluşması' etkinliği yapıldı.
Sahur programında Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, sanatçılar Oğuzhan Koç, Köfn grubundan Salman Tin, Sefo ve Siyam da yer aldı.
Yemeğin ardından Bilal Erdoğan şarkı söyleyen sanatçılara sahneye çıkarak eşlik etti.
Etiketler: #Bilal Erdoğan #Oğuzhan Koç #KÖFN
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