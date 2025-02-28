Heyette dikkat çeken isimler yer aldı: Colani, Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Yayınlanma: 28.02.2025 - 19:45

Güncelleme: 28.02.2025 - 19:45

Bilal Erdoğan'ın Şam ziyareti heyetinde, AKP TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu yer aldı.

Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Colani'nin konuğu oldu. Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti.

ERDOĞAN'IN OLASI ŞAM ZİYARETİ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye ziyaretiyle ilgili bir soruya Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'mız da en doğru zamanda, en isabetli zamanda, geciktirmeden buraları ziyaret edecektir. Kendisi planlamaları ekiplerine yaptırıyorlar. Ama bunun tarihi belli olmadığı için bilemiyorum. Bu tür öncü ziyaretler, elbette ki Cumhurbaşkanı'mızın gelişini de hızlandıracaktır. Cumhurbaşkanı'mız da Suriyeli kardeşlerimizle kucaklaşmak için fırsat kolluyor" yanıtını verdi.

"BÜYÜK HUZUR YAŞIYORUZ"

Heyette yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Emevi Cami'ne serilen halılar ile ilgili konuştu. Şahin şöyle dedi:

"Halıcılar Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Daha önce böyle bir talep gelmişti halıların yenilenmesiyle alakalı. Dünyanın halısını üreten Halıcılar Birliği'nin merkezi olan Gaziantep’te, Halıcılar Birliği dedi ki; ‘Buna biz talibiz.’ Rengini çalıştılar, desenini çalıştılar, alternatifleri çalıştılar. İki tarafın onayıyla ortak bir renk, ortak bir desen oluştu. Tabii çok kısa sürede bunun üretilmesi lazımdı. Yüzde yüz yün, çok özel bir ürün. Hemen ipliği üretildi, hemen hızlı bir şekilde Gaziantep'e getirildi. Dokuma tezgâhları çalıştı. Bizim bir sözümüz vardı; teravihe yetiştirmek. Teravihe yetiştirmenin büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Rabb’im kılınan bütün namazları, duaları, ibadetleri kabul buyursun. Yapılan bütün duaları kabul buyursun. Bölge huzura, mutluluğa, kardeşliğe ulaşsın diyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Şam ve Halep, tarihsel bağlarımızın güçlü olduğu şehirler. Kardeşlik hukukunu güncellemek ve ortak projeler geliştirmek için buradayız. Belediyecilik anlamında altyapıdan üstyapıya kadar her türlü desteği vermeye hazırız"