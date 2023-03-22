Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:30

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:30

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı. Cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yapan İrfan Uzun'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran İrfan Uzun kimdir? Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun nereli, kaç yaşında? İşte, İrfan Uzun hakkında merak edilenler...

İRFAN UZUN KİMDİR?

İrfan Uzun, 6 Haziran 2018’de kurulan Adalet Birlik Partisi’nin genel başkanıdır. 1975 yılı Zonguldak, Ereğli doğumlu olan İrfan Uzun Trabzonlu’dur.

Aslen Trabzon, Sürmene, Köprübaşılı olan İrfan Uzun, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. Bir dönem İstanbul Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde eğitim aldı.

Beykent Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Banka ve Sigortacılık, Brussels Capital Üniversitesi Yazılım Uzmanlığı bölümlerinden mezun oldu. İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde eğitim alan İrfan Uzun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki öğrenimine devam etmektedir.

İrfan Uzun, Adalet Birlik Partisi Genel Başkanıdır.

Tüm bu çalışmalarının yanı sıra, 1995 yılında Uzun Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited şirketini kurmuş olup 2013 yılından beri kısa adı SAAD olan Sigorta Aracıları ve Acenteler Dernek Başkanlığı görevini devam ettirmekte ve bir çok Sivil Toplum Kuruluşlarında faal görevleri bulunmaktadır.

İRFAN UZUN ÖZEL YAŞAMI

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, evli ve iki çocuk babasıdır.



