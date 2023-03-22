Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran Yakup Türkal kimdir?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:17

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:17

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

YAKUP TÜRKAL KİMDİR?



1976 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimimi Kırşehir’de tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

1998 tarihinde evlendi. 1999 yılında ilk çocuğu Tuba, 2005 yılında ortanca çocuğu Büşra, 2010 yılında da oğulları Yusuf dünyaya geldi.

İlk iş hayatıma lise bittikten sonra aile şirketinde başladı. 2000 yılı itibariyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. 2003 yılında Türkal Şirketler Grubunu kurdu.







