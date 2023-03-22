Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:22

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 13:25

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı. Cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yapan Prof. Dr. Hilmi Özden'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hilmi Özden kimdir, nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran Hilmi Özden mesleği ne? İşte, Hilmi Özden hakkında merak edilenler...

HİLMİ ÖZDEN KİMDİR?

1959 doğumlu olan Hilmi Özden, Konya ve Eskişehir’de İlk ve Orta öğrenimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Sağlık Ocaklarında, Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğünde doktor olarak çalıştı. 1995 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında “Omurganın Torakal Bölümü’nde Medulla Spinalis Çaplarının Manyetik Rezonans Tekniği İle Ölçümü ve Değerlendirilmesi” isimli tezi tamamlayarak Anatomi doktoru unvanı aldı.

2005 yılında ESOGÜ tarafından Nottingham Üniversitesine gönderildi ve angiogenesis üzerine çalıştı. Yurt içinde sıçan ve farelerde organ nakli, embriyonik kök hücre ve mikrocerrahi üzerine çalışmalar yapan ekiplerde görev aldı. Halen genç araştırmacılara sıçanlar’da mikrocerrahi teknikleri üzerine ücretsiz kurslar vermektedir. Anatomi profesörü ve tıp doktoru olan Hilmi Özden, ayrıca farklı alanlarda lisans ve doktora sahibidir.Dr. Özden, 2002 yılında ESOGÜ Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalında “Kutadgu Bilig’de Ahlâk Kavramı ve Tıp Etiğine Katkısı” isimli doktora tezini tamamladı. Son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi.

Türk kültürü ve tarihi üzerine araştırmaları olan Hilmi Özden, 2013 yılında, Eskişehir Türk Dünyası Başkenti Ajansı Danışma Kurulunda ESOGÜ temsilcisi oldu. Aynı zamanda ESTÜDAM (ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurucu müdürü oldu. Anatomi, Tıp Tarihi ve Tıp Etiği üzerine yurt içi ve yurt dışı dergilerde araştırmaları bulunan Dr. Özden ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

HİLMİ ÖZDEN ÖZEL YAŞAMI

Prof. Dr. Hilmi Özden, evli ve iki çocuk babasıdır.