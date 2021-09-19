Devlet Bahçeli laiklikten ne anlamıyor?

19 Eylül 2021 Pazar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son günlerin gündeminin en parlak (!) oyuncusu. Ama ben onu bir kukla olarak görmekteyim, ipler kuklacı ile ortağının elinde.

Bay Erbaş, perdede bir tür vekâlet savaşı vermekte. Bay Erbaş, ter içinde savaşa devam ederken MHP Genel Başkanı Bahçeli, kendisine gözü kapalı arka çıktı ve “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır” dedi.

Bay Erbaş, Cumhuriyet Devleti’nin laiklik ilkesini “ıskartaya çıkarmak” için uzun süredir sahnede. Biliyorsunuz, sonuncusu 10 Eylül 2021 günü olmak üzere bu konuda epeyce yazı yazdım.

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Bir akademisyen ve Cumhuriyet çocuğu olan Bahçeli’nin “Din Devleti” ile “Laik Devlet” arasındaki farkı unutmuş olması acı verici.

Bu nedenle olacak, 24 Şubat 2006 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Mektup başlıklı yazım geldi aklıma. Biliyorsunuz, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Türk-İslam sentezinin mucidi Aydınlar Ocağı’nın kurucularından, İslamcı olduğu söylenebilecek bir insandı. 1975 yılında, Milliyetçi Cephe Hükümeti tarafından TRT’ye genel müdür olarak atanmıştı. Tatildeydim. Birkaç gün sonra beni çağırtıp TRT Televizyonları Program ve Yayın Planlama Müdürü olarak atamak istediğini söyledi. (TRT Televizyonu’nun kurucu kadrosunda yer aldığımı sanırım biliyorsunuzdur.) Bu atamanın nasıl yapıldığını adını verdiğim yazıyı Google’dan bulup okuyabilirsiniz.

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2006 yılının şubat ayında yurtdışında idim. TRT’den emekli bir arkadaşım telefon ederek TRT 1’de yayımlanan “Yolcu” adlı bir programı “Yayınların İslamileştirilmesi”ne örnek vererek şikâyet etti. Bunun üzerine, ne yapabilirim diye düşündüm ve o sırada AKP milletvekili olan Yalçıntaş’a bir mektup yazıp gazetede yayımlamaya karar verdim.

Şimdi, gazetede yayımlanan yazının okumakta olduğunuz yazıyla ilgili bölümünü bilginize sunuyorum:

“Televizyon Dairesi Başkanlığı’na vekâlet ettiğim bir gün, müdürler toplantısına geldiniz. Yapımını arzu ettiğiniz belgesel programlardan söz ettiniz. Size hazırlık dosyalarımızı gösterdim, memnun oldunuz. Sonra, ziyaretinizin gerçek nedenini açıkladınız:

‘Acaba ramazan ayı içinde televizyonda bir dini program yayımlanamaz mı?’

Ben de size kelime kelime şunları söyledim:

‘Sayın Genel Müdür, böyle bir program yapmak elbette mümkün. Ama laiklik ilkesine bağlı kalmak koşuluyla. İslamın Sünni inancına uygun programlar yayımlarsak Alevi vatandaşlarımız gücenmez mi? Ayrıca laiklik ilkesi gereği o zaman Musevi, Katolik, Ortodoks ve Protestan vatandaşlarımız için de program yapmak zorunluluğu doğar.’

Bunun üzerine hiçbir şey söylemeden ayrıldınız ve yarım saat sonra telefon ettiniz:

‘Teklifimden vazgeçtim beyefendi!’ dediniz.

(…)

TRT deneyiminizi, TRT ile görevli Devlet Bakanı’na ve militan İslamcı milletvekili arkadaşlarınıza aktarsanız ne iyi edersiniz! Laik devlet ve laik TRT gereği, yasal açıdan, TRT yönetmeliği açısından, TRT’nin Alevi, Musevi, Katolik, Protestan, Ortodoks, ateist vatandaşlarımız için de program yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Saygı ve selamlarımla!”

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Verdiği karardan, Prof. Dr. Nezat Yalçıntaş’ın, TRT Genel Müdürü olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, TRT Yasası’na, TRT Kuruluş ve Görev Yönetmeliği’ne bağlı ve saygılı, laik devlet düzeninin ne olduğunu çok iyi bilen bir vatandaş olduğu anlaşılıyor.

Bay Erbaş’a gelince, Prof. Dr. Yalçıntaş’ın tersine, Ayasofya Müzesi’nin camileştirilmesi töreninde yaptığı kılıçlı konuşmadan sonra bir İslamcı militan olarak ortaya çıktı. Neredeyse Cumhuriyet yerine bir İslamcı şeriat devleti ilan edecek. Erdoğan padişah, kendisi şeyhülislam olacak. Peki, Devlet Bahçeli, sadrazam olmaya niyetli olduğu için mi mürteci Bay Erbaş’ı koşulsuz desteklemekte?

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Türkiye Cumhuriyeti laik bir ülkedir, yani devletin dini yoktur. Bu “dini olmayan” devlette sadece Sünni inançlılar değil her mezhepten Müslümanlar, Museviler, her mezhepten Hıristiyanlar, deistler, ateistler, agnostikler yaşamaktadır. İşte bu çok basit nedenden dolayı Diyanet İşleri Başkanı resmi devlet töreninde İslami dua edemez ve (R.T. Erdoğan’ı saymıyorum) Devlet Bahçeli onu koşulsuz destekleyemez. Çünkü suçtur.

Laik devlet düzenini yıkmak isteyenlere karşı çıkanları, laik ve demokrat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını suçlamak insafsızlıktır. Onlar, Cumhuriyeti mürtecilerin sabotajlarına, dini de din simsarı din adamlarının saldırılarına karşı korumaktalar.