50+1 tartışmalarının ardından ilk kez... Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 20:22

Güncelleme: 29.11.2023 - 20:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzde 50+1'in değişmesi isabetli olur" çıkışının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilk kez bir araya geldi.

Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

GAZETECİNİN SORUSUNA KIZMIŞTI!

Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlamış ve "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusunu, "Biraz sonra görüşeceğiz" ifadesiyle yanıtlamıştı.

Gazetecinin bunun üzerine "50+1'i mi görüşeceksiniz?" diye sormasına karşılık "Allah Allah! Lafa bak!" tepkisi vermişti.

NE OLMUŞTU?

Almanya ziyaretinin dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesini istediğini söylemişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..."

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında Erdoğan'ın bu çıkışına "Bu sistemin demokratik meşruiyeti yüzde 50+1'dir. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz" yanıtını verdi.