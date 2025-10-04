Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkes yanıtına dair açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.10.2025 09:57:00
Haber Merkezi
Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıtı "kalıcı barışa giden yapıcı bir adım" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e tüm saldırıları derhal durdurma ve planın gereklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıta ilişkin açıklamada bulundu.

İSRAİL'E 'SALDIRILARI DURDURUN' ÇAĞRISI

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır.

Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır.

Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Hamas #İsrail-Hamas

