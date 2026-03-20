Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: 'Bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok'

20.03.2026 08:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ramazan Bayramı namazını memleketi Rize'deki Güneysu Merkez Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SİYONİST İSRAİL BEDELİNİ ÖDEYECEK"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Ortadoğu şu anda kaynıyor. Bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. Bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Ramazan Bayramını da ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile kılsın diliyorum.”

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #bayram namazı #İsrail-İran Savaşı

İlgili Haberler

İsrail saldırısında RT ekibi yaralandı: Gazetecilerin bulunduğu köprü vuruldu
İsrail saldırısında RT ekibi yaralandı: Gazetecilerin bulunduğu köprü vuruldu Lübnan’ın güneyinde Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü’nün hedef alındığı İsrail saldırısında RT muhabiri Steve Sweeney ile foto muhabiri Ali Rıza yaralandı. İsrail ordusu, bölgede gazeteci bulunduğunu doğrularken, saldırı öncesi uyarı yapıldığını savundu.
İsrailli bakanın İran sevinci: 'Savaş muazzam bir nimet'
İsrailli bakanın İran sevinci: 'Savaş muazzam bir nimet' İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin, ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılara ilişkin "savaşın her gününün İsrail için muazzam bir nimet" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan da imzaladı: Bölge ülkeleri İran'a 'dur' dedi, ABD ve İsrail'i unuttu!
Dışişleri Bakanı Fidan da imzaladı: Bölge ülkeleri İran'a 'dur' dedi, ABD ve İsrail'i unuttu! Türkiye'nin de içinde bulunduğu, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen olağanüstü toplantının sonuç bildirgesinde, İran'dan bölge ülkelere yapılan saldırıların durması istenirken ABD'nin ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarına değinilmedi.