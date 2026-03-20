Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: 'Bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ramazan Bayramı namazını memleketi Rize'deki Güneysu Merkez Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SİYONİST İSRAİL BEDELİNİ ÖDEYECEK"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Ortadoğu şu anda kaynıyor. Bu siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. Bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Ramazan Bayramını da ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile kılsın diliyorum.”