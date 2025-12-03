Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü!

3.12.2025 12:20:00
Güncellenme:
ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa lideri Macron arasında gerçekleşen telefonda görüşmesinde, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı aktarıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. 

"BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini ilerletmenin önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye’nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini söylerken, Türkiye'nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğinin artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının barış çabalarına katkı sağlayacağını da belirtti. Görüşmede Kafkaslar, Gazze ve Suriye'deki son durum da ele alındı."

