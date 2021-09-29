Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösterdi, polis ‘barınamayan öğrenciler’ eylemini bastı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sözde öğrenciler, aynen Gezi Parkı’nın başka versiyonu” diyerek hedef almasının hemen ardından İstanbul Kadıköy ve İzmir’de yüksek kira ve yurt ücretlerini protesto eden öğrenciler polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada polis şiddeti nedeniyle parmağı kırılan öğrenci Mehmet Kasar, “Tek derdimiz barınma sorununun çözülmesi” dedi.

Kadıköy Moda Parkı’nda önceki akşam saatlerinde öğrenciler “Yurtsuzlar” nöbeti başlattı. Parkta sabahlamayı planlayan öğrenciler gece yarısı polisin müdahalesiyle karşılaştı. Parkta bulunan 28 öğrenciyi gözaltına alan polis ekipleri, Moda sahilinde toplanan grubu da bölgeden uzaklaştırdı. Geceyi nezarethanede geçiren öğrenciler, polisin gözaltında kendilerine şiddet uyguladığını savundu. Sabah saatlerinde açıklama yapan İstanbul Valiliği, doktor raporları alınan 28 kişinin adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

İZMİR’DE 33 GÖZALTI

İzmir’de Buca ve Karşıyaka’da parklarda “Barınamıyoruz” eylemi yapan öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. Öğrencilere sert müdahalede bulunan polis ekipleri Buca Hasanağa Parkı’nda eylem yapan 33, Karşıyaka’da ise Muammer Aksoy parkında eylemlerini sürdüren 8 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrencilerden bazıları yerde sürüklenerek gözaltına alındı, bazılarına da ters kelepçe takıldı. Bu sırada arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrencilerle polis amiri arasında da “hukuk” tartışması yaşandı. Gençler, “Burada oturmanız yasak” diyen amirden nöbetin engellenmesini ve gözaltıların hukuki gerekçesini açıklamasını istedi. Amir ise “Şimdi bunları boş verin, dağılmanız gerekiyor, beş dakikanız var” dedi. Beş saat boyunca Emniyet’te tutulan toplam 41 öğrenci, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YERDE TEKMELEYİP PARMAĞIMI KIRDILAR

Hasanpaşa’daki müdahale sırasında şiddet gördüğü için parmağı kırılan Kâtip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Mehmet Kasar, yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Hukuksuz şekilde gözaltına alındıklarını belirten Kasar, “Demokratik hakkımızı aramamıza rağmen önce ters kelepçeyle tutulduk, ardından bindirildiğim polis aracından bağırdığım için yine polisler tarafından indirildim ve arkadaşlarımın gözü önünde önce yerde tekmelendim sonra da parmağımı kırdılar. Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin hastanesine gözaltına alınarak götürüldüm ve utanç yaşadım” dedi. Kasar şöyle konuştu:

“Ailem çiftçi, kardeşim de okuyor. Zaten zorlukla geçiniyorlar. Bugüne kadar okula devam edebilmek için günde on saat boyunca bulabildiğim her işte çalışmak zorunda kaldım. Yurt olmadığından ötürü kiraya çıktık ve beş aydır kiramı, faturalarımı ödeyemiyorum, yemek yiyecek para bulamıyorum. Devlet tarafından açlığa mahkûm edilmiş durumdayız. Bizim tek derdimiz, bu barınma sorununun çözülmesi. Biz bu sorun çözülene kadar sokakta yatmaya, nöbet tutmaya devam edeceğiz.”