Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyetinin görüşeceği tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyetinin görüşeceği tarih belli oldu!

23.10.2025 10:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyetinin görüşeceği tarih belli oldu!

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 28 Ekim'de bir araya gelecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini duyurmuştu.

Erdoğan ve DEM Parti heyetinin üçüncü görüşmesinin, 28 Ekim tarihinde yapılacağı öğrenildi. Görüşmede; Erdoğan ile Pervin Buldan ve Mithat Sancar bir araya gelecek.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME OLACAK!

Yeni sürecin başlamasının ardından, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında olduğu heyet, Erdoğan ile 13 yıl aradan sonra ilk defa 10 Nisan'da Saray'da bir araya gelmişti.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #İmralı #Heyet #görüşme

İlgili Haberler

Süreçte tezkere çelişkisi: 'Tezkere geliyorsa komisyon niye İmralı’ya gidiyor?'
Süreçte tezkere çelişkisi: 'Tezkere geliyorsa komisyon niye İmralı’ya gidiyor?' Çözüm süreci devam ederken, terör tehdidine karşı üç yıllık tezkere Meclis’te kabul edildi. Muhalefet, 'Komisyon İmralı’ya gidiyorsa TSK neden sınır ötesinde?' diye sorarak çelişkiye dikkat çekti. MHP tezkereyi 'mesai' gerekçesiyle savundu.
Komisyon üyeleri temkinli: Meclis’teki ‘açılım’ komisyonu İmralı’ya gidecek mi?
Komisyon üyeleri temkinli: Meclis’teki ‘açılım’ komisyonu İmralı’ya gidecek mi? MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Komisyon İmralı’ya gitmeli” çıkışı Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ancak edindiğimiz bilgilere göre ziyaret ne komisyonun gündeminde ne de üyelerden destek görüyor. “Öyle şey olmaz” diyerek açıkça karşı çıkan vekillerin sayısı az değil.
İmralı heyetinden Demirtaş’a ziyaret: Açıklama yapıldı
İmralı heyetinden Demirtaş’a ziyaret: Açıklama yapıldı DEM Parti İmralı heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve HDP eski Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile görüştü. Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama geldi.