Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyetinin görüşeceği tarih belli oldu!

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini duyurmuştu.

Erdoğan ve DEM Parti heyetinin üçüncü görüşmesinin, 28 Ekim tarihinde yapılacağı öğrenildi. Görüşmede; Erdoğan ile Pervin Buldan ve Mithat Sancar bir araya gelecek.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME OLACAK!

Yeni sürecin başlamasının ardından, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında olduğu heyet, Erdoğan ile 13 yıl aradan sonra ilk defa 10 Nisan'da Saray'da bir araya gelmişti.