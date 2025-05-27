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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temel Karamollaoğlu'na açtığı tazminat davasında karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temel Karamollaoğlu'na açtığı tazminat davasında karar!

27.05.2025 14:16:00
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Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temel Karamollaoğlu'na açtığı tazminat davasında karar!

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı" yönündeki iddialarına yönelik açılan tazminat davasında karar çıktı. Karamollaoğlu'nun Erdoğan'a 70 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Eski Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 22 Şubat 2024 tarihinde katıldığı bir programda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve  evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı" yönünde iddialarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, bu iddiaları yargıya taşıdı. Söz konusu davada ise, kararın çıktığı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından duyuruldu. 

70 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Hüseyin Aydın, davaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Temel Karamollaoğlu'nun 22.02.2024 tarihinde bir televizyon kanalında; Sayın Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve  evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti."

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