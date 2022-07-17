Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle, 18-19 Temmuz 2022 tarihinde İran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ziyaret kapsamında, Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin başkanlıklarında 19 Temmuz'da Tahran'da icra edilecek. İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye- İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoağan, aynı gün İran Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.
Zirve'de, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve IŞİD başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşıyla ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.
İlgili Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'hanım kız' açıklaması: 'Erdoğan korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez hakkında dikkat çeken 'cumhurbaşkanı adaylığı' iddiası: 'Koşullar uygun olursa aday olmak istiyor'
- Erdoğan, 'FETÖ ve YPG'nin kayıtlara girdiğini' söylemişti, NATO'dan yanıt geldi! Jens Stoltenberg yalanladı
-
Video Haberler
- Yeni evlenen çift düğünlerine oğullarıyla katıldılar
- Anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü
- CHP'li Aygun'dan Vahit Kiriçci’ye çağrı
- Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
- Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
- Bursa gişelerinde 'Tatil dönüş' yoğunluğu
- Bursa'da simitçi CHP'li Erkan Aydın'a dert yandı
- Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü
- Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci
- Otel odasından yola dolar saçtı
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Bir kabin memurunun itirafları
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 'Hanım kızımız' tartışması sürüyor
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- ‘100 gün boyunca…’