Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gidiyor

17 Temmuz 2022 Pazar, 17:52

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ziyaret kapsamında, Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin başkanlıklarında 19 Temmuz'da Tahran'da icra edilecek. İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye- İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoağan, aynı gün İran Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

Zirve'de, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve IŞİD başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşıyla ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.