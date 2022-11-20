Katar’da insan hakları ihlali

20 Kasım 2022 Pazar

Uluslararası Af Örgütü, Katar’da başlayacak Dünya Kupası öncesi, ülkedeki yabancı çalışanlar arasında yaptığı kapsamlı incelemeler sonucu tespit edilen insan hakları ihlallerini yayımladığı bir raporla kamuoyuna duyurdu. Raporda, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) yaşanan hak ihlallerine karşı tavrı sert bir şekilde eleştirildi. Katar hükümetine baskı yapılarak, Dünya Kupası için inşa edilen stadyum ve yollarda çalıştırılan emekçilerin haklarının verilmesi için harekete geçilmesi istendi. Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Dünya Kupası için Katar’daki inşaatlarda işçilerin düşük ücretlerle çalıştırıldığı, maaşların geç ödendiği ve yabancı çalışanlara, işverenlerin birçoğuna ülke dışına çıkma yasağı olduğu hatırlatıldı.

FIFA DUYARSIZ KALDI!

Örgüt, FIFA’nın insan hakları ihlallerine “duyarsız” kaldığını vurgularken, Katar hükümetine karşı da sessiz tutumu eleştirdi. Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre, Katar Dünya Kupası hazırlıkları için çalıştırılan kişilerin uğradığı haksızlıklara ilişkin araştırmanın sonuçları şöyle:

- Görüşülen tüm çalışanlar, ülkelerinden gelmeden önce vaat edilenden çok daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyorlar.

- Bazı çalışanlar ücretlerini ancak aylar süren gecikmelerden sonra alabiliyor.

- Çalışanların çoğu işe başladıkları ilk dönemlerde insani standartlardan yoksun, kapasitesinin çok üstünde dolu olan yerlerde yatmak zorunda kaldı.

- Özellikle taşeron firmalar aracılığıyla çalıştırılan yabancıların birçoğu halen uygun olmayan ortamlarda yaşıyor.

ŞANTAJ YAPILIYOR

Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre, yabancı çalışanlara standartlara uygun olmayan şartlarda çalışmayı reddetmeleri halinde birçok şantaj da uygulanırken bu durum Katar’da “angarya” uygulaması olarak eleştirildi. Buna göre, işveren tarafından dayatılan işleri reddeden yabancılara ücretlerini ödememe veya ülkeyi terk etme yasağıyla şantaj yapılıyor. Katar’ın ithal ettiği göçmen işçilere uygulamaları da uluslararası kamuoyunun gündeminde, yaklaşık 6 bin 500 göçmen işçi hayatını kaybediyor. Katarlılar; Hintli, Bengalli, Pakistanlı, Siri Lankalı, Nepalli işçilerin pasaportlarına el koyarak çok ağır ve iğrenç çalışma koşullarında göçmenleri çalıştırıyor. Ancak tüm bu olumsuzluklara karşın FIFA duyarsızlığını pişkinlikle devam ettiriyor. FIFA için buradan gelecek milyar dolarlar daha önemli. Bu paranın gelebilmesi için de ne olursa olsun şov devam etmeli! FIFA’ya göre futbol, insanlık dışı çalışma koşullarından daha önemli.