Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti.

 

 


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