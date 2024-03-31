Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti.
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