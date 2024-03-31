Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:52

Güncelleme: 31.03.2024 - 20:55

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-İran ilişkileri, İsrail’in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Erdoğan görüşmede, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu ifade etti.