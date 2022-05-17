Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti amacıyla BAE'de
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye geldi. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüştü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi’ye geldi.
Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.
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