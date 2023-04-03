Hatay’daki konteynerler bayrama yetişecek
Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin ardından Hatay’da temaslarını sürdürdü.
Başkan Soyer, Afet Koordinasyon Merkezi’nde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir araya geldi.
Savaş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 112 kişilik ekiple 15 ana başlıkta Hatay’ı ayağa kaldırmak için proje hazırladıklarını anlattı.
Konteynerleri bayrama
kadar tamamlayacaklarını
söyleyen Başkan Soyer,
“Bunların hepsi geride
kalacak, vicdanımızla
enerjimizle ne yaptıysak
onlar kalacak” dedi.
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