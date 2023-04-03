Hatay’daki konteynerler bayrama yetişecek

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

Başkan Soyer, Afet Koordinasyon Merkezi’nde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir araya geldi.

Savaş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 112 kişilik ekiple 15 ana başlıkta Hatay’ı ayağa kaldırmak için proje hazırladıklarını anlattı.

Konteynerleri bayrama kadar tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Soyer, “Bunların hepsi geride kalacak, vicdanımızla enerjimizle ne yaptıysak onlar kalacak” dedi.

