Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: 'Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor'
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen köşe komşusu Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin olarak son bilgileri paylaştı.
Donat, Uluç'un gözünü açtığını ifade etti.
"HER AN KONUŞMASINI BEKLİYORLAR..."
Donat yazısında, "Beslenme sorunu yok... Beslenmesi iyi.Yedi gündür gözleri açık... Etrafa bakıyor. Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Cumhuriyet Savcısı'ndan kadınlara çirkin teklif!
- İsmail Kahraman için harekete geçildi