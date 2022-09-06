Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: 'Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor'

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 11:50
Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: 'Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor'
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Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen köşe komşusu Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin olarak son bilgileri paylaştı. 

Donat, Uluç'un gözünü açtığını ifade etti.

"HER AN KONUŞMASINI BEKLİYORLAR..."

Donat yazısında, "Beslenme sorunu yok... Beslenmesi iyi.Yedi gündür gözleri açık... Etrafa bakıyor. Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor" ifadesini kullandı. 


Hıncal Uluç entübe

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