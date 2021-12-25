Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davalarından kaç tanesini kazandı?

25 Aralık 2021 Cumartesi, 13:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 Ocak 2021’deki grup toplantısındaki konuşması nedeniyle açtığı tazminat davası sonuçlandı. 2011 yılından bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan dava sayısının 44 olduğu biliniyor.

Peki bu davaların sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davalarından kaç tanesini kazanabildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İzmir 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldığı günlerde açtığı her davayı kazandığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Fakat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sonuçlanan 21 davadan sadece 3 tanesinin Erdoğan’ın lehine olduğunu ve bu davalardan 2’sinin de AİHM’den döndüğü açıklamıştı. Çelik, nihai olarak Erdoğan’a karşı kaybedilen tek bir dava olduğunu (10 bin lira tazminata hükmedilen) onun da AİHM’e başvurusunu yapmakta olduklarını belirtmişti.

17 DAVADAN VE 4 MİLYON 460 BİN LİRADAN VAZGEÇMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli söylemlerini konu edinen ve tazminat talepleri 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen 17 davadan vazgeçmişti.

Bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan,Kılıçdaroğlu'nu affettiğini belirten açıklamalar yaparken Kılıçdaroğlu bu söylemlere twitter üzerinden ''Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcı başının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı'' diyerek cevap vermişti.

Bu davaların toplam tazminat bedeli 4 milyon 460 bin TL değerindeydi.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI MAHKEME 80 BİN TL HÜKMETTİ

Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında, 26 Ocak 2021 tarihinde TBMM'de grup toplantısındaki konuşmasında, kendisine yönelik sözleri nedeniyle avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla 250 bin liralık tazminat davası açmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik olduğunu belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin hakaret etme, iftira ve kişilik haklarına saldırı amacı taşımadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı davalardan AİHM’den dönen iki mahkeme kararı ile birlikte nihai olarak yalnızca 1 tanesini kazanmış durumda.