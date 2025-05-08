Batman'da istismar iddiası: Sınıf öğretmeni tutuklandı!
Batman'da istismar iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Batman merkezde bulunan bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni, istismar iddiasıyla şikayetler üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi.
Etiketler: #istismar #sınıf öğretmeni #Soruşturma
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