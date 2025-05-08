7 çocuğa cinsel istismar iddiası: Gitar eğitmeni tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.
Olay, 16 Nisan'da ilçede faaliyet gösteren bir müzik kursunda meydana geldi. İddiaya göre, kursta haftada 1 gün gitar eğitimi veren S.G.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren, yaşları 7-12 arasında değişen 7 kız çocuğu, durumu ailelerine bildirdi.
Aileler polise giderek S.G. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İŞYERİ MÜHÜRLENDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.G.'nin işyeri mühürlendi.
Etiketler: #Mersin #cinsel istismar #çocuğa cinsel istismar
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