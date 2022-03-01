‘Cumhurbaşkanları Köşesi’ne Atatürk fotoğrafı eklenmedi

01 Mart 2022 Salı, 12:20

Afyon’daki ‘Cumhurbaşkanlığı Köşesi’nde 10 cumhurbaşkanının fotoğrafı yer alırken; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yer verilmedi.

Sosyal medya hesabından yaşanan duruma tepki tepki gösteren CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, ''Konuyla ilgili gereğinin yapılması için tüm yetkilileri göreve davet ediyorum'' dedi.

Köksal, şu ifadeleri kullandı:

“Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezinde Cumhurbaşkanları köşesi. Ancak burada Cumhuriyetimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK yok. Böyle unutturabiliriz diye düşünmüş olmalılar. Oysa daha önce bunu denemeye kalkanların nasıl tarihe gömüldüğünü unutmuşlar. Afyonkarahisar demek Kocatepe demektir. Burası kurtuluşun topraklarıdır. Buradan Atatürk sevgisini söküp atmaya böyle ucuz ve çirkin ayak oyunları yetmez. Bizde Atamızın sevgisi nesilden nesile aktarılıp her geçen gün onun kıymeti daha da çok anlaşılmaktadır. Bunu iyi bilin Atamıza yapılan bu saygısızlığı izah etmeye kalkmayın. Zira bunun izahı olmaz. Konuyla ilgili gereğinin yapılması için tüm yetkilileri göreve davet ediyorum.”