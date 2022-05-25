Cumhurbaşkanlığı, vekillerin soru önergelerine de CİMER başvurularına da yanıt vermiyor

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanlığı; araçlar, elektrik ve doğalgaz faturalarına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yöneltilen soruları yanıtladı ancak bilgi vermedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in CİMER’e yönelttiği sorulardan bazıları şöyle: “Türkiye’deki makam aracı sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığı’na ait lüks araç sayısı kaçtır? Son iki yılda Cumhurbaşkanlığı’na kaç araç alınmıştır? Bu araçlara ne kadar ödenmiştir? Marka ve modellerine göre dağılımı nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halihazırda çalışma ofisi olarak kullandığı Kısıklı Cumhurbaşkanlığı Konutu, Vahdettin Köşkü, Dolmabahçe Çalışma Ofisi, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ait elektrik ve doğalgaz faturaları toplamı ne kadardır?”

"YARGIYA BAŞVURUN"

Bu sorulara Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, CİMER üzerinden yanıt verdi. Yanıtta, başvurunun incelendiği belirtilerek “4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ‘istenecek bilgi veya belgenin niteliği’ başlıklı 7. maddesinde yer alan ‘kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler’ hükmü uyarınca talebiniz karşılanamamıştır” denildi. Yanıtta, bilgi edinme talebi reddedilen başvuru sahibinin yargı yoluna başvurabileceği, öncesinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı başvuru ile itiraz edebileceği de belirtildi.

Başevirgen, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili verilen soru önergelerine yanıt verilmediğini, CİMER üzerinden Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yapılan başvurulara da yanıt alamadıklarını söyledi. “Saray adeta sır küpü” diyen Başevirgen, şöyle devam etti:

“Yoksulluk ve sefalet günden güne artarken, Saray’ın şatafatlı hayatının gözler önüne serilmesi istenmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından gensoru ve sözlü soru olmadığı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara sadece yazılı soru önergeleri vererek denetim görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Verilen önergeler ya cevaplanmıyor ya da süresi geçtikten sonra üstünkörü, içeriği boş ya da alakasız olarak bizlere gönderiliyor. Hiç cevap alamadığımız yerlerden biri de Cumhurbaşkanlığı. Sorduğumuz soruların cevabını elbette biliyorlar ama açıklamak işlerine gelmiyor.”