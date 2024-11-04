Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda çocuklar da ele alındı, ortaya çıkan tablo korkunç: 337 bini risk altında

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan veriler, Çocuklar Güvende Ekipleri tarafından ulaşılan risk altındaki çocukların sayılarının artarak 337 bin 18’e ulaştığını gösterdi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın çocuk başlıklarında yer alan veriler dikkat çekti. Burada öncelikle koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile aileleri başta olmak üzere farklı risk gruplarındaki çocukların takibi için kurulan Çocuklar Güvende Ekipleri’ne değinildi.

Bu ekipler, kırsal bölgelerde farklı risk gruplarında olduğu değerlendirilen çocuklar ve ailelerine yönelik tespit, değerlendirme ve yönlendirme hizmeti sunuyor. Programda yer alan verilere göre, 2024’ün ilk altı aylık döneminde 51 ilde 7 bin 563 köy ziyaretinde 34 bin 868 çocukla görüşüldü. Programda, “Çocuklar Güvende Ekipleri aracılığıyla sosyal hizmet müdahalesinde bulunulan çocuk sayısı 337 bin 18 olmuştur” ifadesi yer aldı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021 yılında bu ekiplerin ulaştığı çocuklara ilişkin verileri, “Risk altındaki 76 bin 800 çocuğumuzu takip ediyoruz” demişti.

ÇOCUKLAR VE EVLİLİKLER

Öte yandan, zorla çalıştırılan, sokakta satıcılık ve dilencilik yaptırılan çocukları korumak için oluşturulan çocuk koruma mobil ekiplere ilişkin “Ağustos 2024 verilerine göre müdahale edilen çocuk sayısı son beş yılda 50 bin 293 (19.5 bini Suriyeli) olmuştur” ifadesi kullanıldı.

Çocuk işçiliğe de değinilen programda, 2023 yılında 15- 17 yaş grubunda cinsiyete göre işgücüne katılma oranı erkek çocuklarda yüzde 32.2, kız çocuklarda yüzde 11.5, toplamda ise yüzde 22.1 olarak bir önceki yıla kıyasla önemli oranda artış gösterdi. Raporda, “2023 yılında resmi evlilikler içerisinde cinsiyete göre 16-17 yaş grubunda 10 bin 471 kız çocuğunun, 706 erkek çocuğunun evlendiği görülmektedir” dendi. Raporda, çocuk evlenmelerine ilişkin geçmiş yıllara göre düşüş gösterdiği de verilerle anlatıldı. Aynı şekilde suça sürüklenen çocuk sayısında da geçmiş yıllara göre düşüş olduğu vurgulandı.