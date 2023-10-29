Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Cumhuriyet 100. yaşını kutluyor: İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden vals gösterisi!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri ise geleneksel vals gösterisini gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:11
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı Türkiye’nin çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlanıyor.

İzmir Atatürk Lisesi’nin öğrencileri tarafından sergilenen geleneksel vals gösterisi izleyenleri gururlandırdı.

İzmir Atatürk Lisesi’nde her yıl 29 Ekim ve 19 Mayıs’ta öğrenciler tarafından sergilenen vals gösterisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında da ilgiyle izlendi.


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