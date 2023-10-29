Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Müjdat Gezen: 'Cumhuriyetin 150. yılını da göreceğim, çünkü...'

Gazetemiz yazarı, usta sanatçı Müjdat Gezen'in bugün doğum günü. Gezen, doğum gününde hem kendini hem Cumhuriyet'i yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:57
Müjdat Gezen: 'Cumhuriyetin 150. yılını da göreceğim, çünkü...'
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Gezen yazısında "Ben 29 Ekim 1943’te doğdum. Ağabeyim 30 Ağustos’ta doğmuş. Ablam bir şeker bayramında. Babamın matematiği kuvvetliydi. Ben küçükken 29 Ekim kutlamalarını benim doğum günüm için zannederdim. Anneme bir gün demişim ki “Anne bu kadar masrafa ne gerek var. Çünkü havai fişekler, fener alayları, gösteriler... O zamanlar 29 Ekim’i kutlarken yas tutma gibi bahaneler yoktu. Adam gibi kutlardık. Biz 100. yılda da öyle yapacağız. Cumhuriyet ve hep yaşayacak..." ifadelerini kullandı. 

Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki haftalık köşe yazısında ise duygularını şöyle dile getirdi: 

"29 Ekim, benim doğum günüm. Cumhuriyet’in 100. Yılını gördüm. 81 yaşıma bastım. 150. yılını da göreceğim. Çünkü binlerce Cumhuriyetçi ve Atatürkçü öğrencim var. Onların çoğu 150. Yılı görecekler. İşte o zaman ben de görmüş olacağım..."


Müjdat Gezen Doğum günü

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