Cumhuriyet aydını, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu yazarımız için son görev: Sirmen’i uğurluyoruz

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

Atatürk Devrimlerinin yılmaz savunucusu Ali Sirmen’in ölümü düşün ve kültür dünyasını yasa boğdu. Yaşamını önceki gün yitiren Sirmen için ilk tören saat 11.30’da Cumhuriyet Gazetesi’nin Şişli’deki merkez binasında yapılacak. Gazetedeki törenin ardından Sirmen’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nde öğlen namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cumhuriyet’in acısını paylaştıklarını vurgulayan siyasiler ve yazarlar ise Sirmen’in iki Cumhuriyet için de çok büyük bir kayıp olduğuna dikkat çektiler.

‘Gözü kara tam bir aydındı’

ZEYNEP ORAL: Canım canım canım Ali. Arkadaşım, yoldaşım, Cumhuriyet gazetemizin çınarı… Ne desem boş… Protestolar, dayanışma geceleri, mahkemeler, Cumhuriyet, Milliyet, Barış Derneği Davası, Fransız Eğitim Bakanlığı’ndan şövalye madalyası, öğlen ya da akşam rakıları hepsi geride kaldı. Artık sevgiline kavuştun…

SEVGİ ÖZEL: Ödünsüz cumhuriyetçi sevgili dostumuz, değerli yazar, düşün insanı Ali Sirmen’i yitirmişiz, çok üzüldüm. Yakınlarına, bütün Cumhuriyetçilere direnme gücü diliyorum, hiç unutmayacağız

EREN AYSAN: Ali Sirmen yalnızca duayen bir gazeteci değil çok önemli bir düşünce adamıydı. Onun muazzam birikimiyle bütünleşen özellikli ironisine hayranlık duyardık. Barış Derneği davasından tutuklu olduğu dönemde Samim Lütfü mahlasıyla yazmaya devam etti. Bu yönüyle de gözü kara tam aydındı.

AHMET SALTIK: Bu topraklarda Aydınlanma, Kemalist Devrimler, hukuk devleti, insan onuru kazanacak… Çok özlediğini biliyorum sevgilini… O’na da çok selam söyle… 2 Cumhuriyet’i de yaşatacağız!

ERGİN YILDIZOĞLU: Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti. Çok sarsıldım. Yeri asla dolmaz. Yazılarındaki keskin analizler asla unutulmaz. Anısı bizlere yol gösteriyor.

MEHMET ŞAKİR ÖRS: Cumhuriyet gazetesinin usta kalemi, basınımızın ulu çınarı, gazeteci - yazar Ali Sirmen’i kaybetmenin derin acısını, yüreğimizin derinliklerinde duyumsuyoruz. Cumhuriyet Ailesi olarak acımız ve üzüntümüz çok büyük. Tüm Cumhuriyetçilerin ve aydınlanmacıların başı sağ olsun.

Taziye mesajı yollayanlar

Cumhuriyet Vakfı Üyesi, Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, Cumhuriyet Vakfı Üyesi ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, Cumhuriyet Vakfı Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgüner, Emekli Yargıtay Genel Sekreteri ve Üyesi Altan Saysel, CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan, TBMM Başkanvekili, CHP Denizli, Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Eski Bakan Işın Çelebi, Eski CHP Genel Başkan Vekili Kemal Anadol, Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Eşref Erdem, Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Erol Çevikçe, Eski CHP Kayseri Mv. Gani Aşık, Eski CHP Adana Mv. Ziya Yergök, Eski CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Eski CHP Trabzon Milletvekili Ertöz Vahit Suiçmez, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eski Eskişehir ADD Şube Başkanı Azmi Kerman, Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, Türkiye Sosyaldemokratları Derneği Başkanı Yıldız Akalın, Türk Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Koçoğlu, Melih Cevdet Anday’ın eşi Suna Anday, Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal, Prof. Dr. Hakkı Keskin, Prof. Dr. Metin Kale, Prof. Dr. Mete Tapan, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Doç. Dr. Mehmet Kabasakal, Av. Atilla Coşkun, Av. Erol Ertuğrul, Av. Başar Yaltı, Yazar Osman Selim Kocahanoğlu, Yazar Recai Seyhoğlu, Yazar Ahmet Arpad, Yazar Turhan Menlikli, Yazar Sadık Çelik, Yazar Ali Ekber Ataş.