Cumhuriyet aydını Bahriye Üçok 34 yıl önce bugün katledildi

Yayınlanma: 06.10.2024 - 10:58

Güncelleme: 06.10.2024 - 10:58

Devrimci Cumhuriyet aydını, ödünsüz laiklik savunucusu ve gazetemizin yazarı Doç. Dr. Bahriye Üçok, 6 Ekim 1990’da evine gönderilen bombalı paket ile yaşamdan koparıldı.

Eskişehir Eğitim İş, Üçok'u katledilişinin 34. yılında sosyal medya paylaşımı ile andı.



Anma mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucusu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ilk kadın akademisyeni Bahriye Üçok, 34 yıl önce bugün Cumhuriyet ve aydınlanma düşmanları tarafından evine gönderilen bombalı paketle katledildi. Atatürk ilke ve devrimlerinin büyük savunucusu Bahriye Üçok'u saygıyla anıyoruz."

