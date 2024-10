Cumhuriyet Bayramı coşkusu kente yayıldı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:17

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentin farklı noktalarında “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla düzenlediği etkinlikler Ödemiş Konaklı, Dikili Çandarlı ve Torbalı Saipler mahallelerinde devam etti. Yurttaşlar marşlar eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Ödemiş Konaklı Mahallesi'nde düzenlenen programa; Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.

“TÜRK MİLLETİ DESTAN YAZDI”

Program, Ödemiş Belediyesi bandosunun konseri ile başladı. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, bir ulusun 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, bağımsızlığını kazanmak için verdiği mücadelenin önemine değindi. Çetin zorluklara rağmen destan yazıldığını anımsatan Mustafa Turan, “Bu destansı mücadelenin ardından Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet, bir ulusun milli mücadele sonucunda elde ettiği zaferin sonucudur. Bu güzel bayram milettimiz için her geçen gün daha da önem kazanıyor. Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan Cumhuriyetimiz, hepimizin göz bebeği ve yol göstericisidir” dedi. Bugünlere nasıl gelindiğinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Turan, milli değerlere sahip çıkılmasının önemine de dikkat çekti.

“CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ise Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacaklarını belirterek, “Çok şanslıyız. Bu güzel meydanda gerçekten bir Türk kadını olarak Atamın gözleri sanki bendeydi. Bu topraklar ve bu toprakların insanları çok derin. İyi ki varsınız, iyi ki bugün buradayız. İyi ki birlikteyiz. Cumhuriyet'in 101'inci yılı. Tam da Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Yaşatacağız. Birlikteliğimiz daha da güçlenecek. Onların hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

TİYATRONUN GELİŞİMİNİ ANLATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de söyleşi konuğu olarak bayram coşkusuna katıldı. Üzümcü, tiyatronun doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi verdi. Konuşmasına herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Üzümcü, “Biz tiyatro yapıyoruz. Dünya üzerindeki insanların yaşadıkları ülkelerde, hem kendi iç dünyalarında hem de dış dünyalarında çektikleri dertleri, sıkıntıları yazdığı oyunlarla dile getiriyor. Biz de sahne üzerinde bu sıkıntıları veya komik olayları sizlerle paylaşıyoruz. Bu mesleğin kökeni çok eskiye dayanıyor” dedi.

“ETKİNLİKLER ÇOK GÜZEL

Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu da etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, “Bizim için Cumhuriyet çok önemli. Cumhuriyet'in kuruluşu çok önemli. Özellikle bu günlerde Cumhuriyetimizi daha coşkulu, daha güzel kutlamamız lazım. Biz Cumhuriyet Bayramı’mızı kutlamaya her zaman koşarak geleceğiz” dedi. Kutlamalara katılan 70 yaşındaki Şenay Balcı da böyle bir coşkuyu yaşamak için etkinliğe katıldığını ifade ederek, “Vatanımızı, milletimizi çok seviyorum. Atatürk ve Cumhuriyet olmasa, biz de olmazdık. O nedenle bugün çok önemli. Gençlerimiz Cumhuriyet'e sahip çıksın. Çok önemli. Çok duygulandım. Cumhuriyet'e hepimizin sahip çıkması lazım” diye konuştu. 65 yaşındaki Ayşe Sezen de “Bayramımızı kutlamaya geldim. Cumhuriyetimizi çok seviyorum. Çok güzel program yapılmış. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” dedi.

SANAL GÖZLÜK İLE ANITKABİR ZİYARETİ

Her yaştan yurttaşın ilgisini çekecek etkinliklerin yer aldığı programda, sanal gözlük ile Anıtkabir'i görüntüleyen 7 yaşındaki Nefes Hünkar, “İlk kez Anıtkabir'i gördüm. Çok heyecanlı ve çok güzeldi” dedi. 13 yaşındaki Saime Çiftçi de “Anıtkabir'i ziyaret etmeyi çok istiyordum. Bu şekilde görünce çok duygulandım. Ağlayacak gibi oldum. Gidemedim de ama bu şekilde görünce çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim bu şansı verdikleri için” dedi. Etkinlik tiyatro oyunları ve ünlü sanatçı Mansur Ark konseri ile son buldu.

DİKİLİ VE TORBALI'DA CUMHURİYET SEVİNCİ

Dikili Çandarlı ve Torbalı Saipler mahallelerinde düzenlenen “Cumhuriyet Her Yerde” etkinliği de halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Dikili Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Gençay, “Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara da verdiği haklar sayesinde bugün buradayım. Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Her iki ilçede kutlama programı kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen spor aktiviteleri, teknoloji atölyesi, resim, satranç, yüz boyama ve VR gözlük deneyimi gibi etkinlikler büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 ilçede “Cumhuriyet Her Yerde” sloganı ile düzenlediği etkinlikler 28 Ekim Pazartesi Bergama Yenikent Mahallesi (14.00-19.00), 29 Ekim Salı Bayındır Kızılcaova Mahallesi (14.00-17.00) ile son bulacak.