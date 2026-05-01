Cumhuriyet dakika dakika aktarıyor... Kadıköy'de 1 Mayıs: Alana girişler başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak, yapılan basın açıklamaları ile hak talepleri iktidara bir kez daha iletilecek.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve emekçiler Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de saat 12.00 sıralarında alana gelmesi bekleniyor.

İşte Kadıköy ve çevresinde anbean yaşananlar...

13.10 | "EKREM İMAMOĞLU’NA SELAM OLSUN" ANONSU

Bir yurttaşın taşıdığı Ekrem İmamoğlu posterinin görülmesinin ardından kürsüden “Ekrem İmamoğlu’na selam olsun” diye anons yapıldı.

Ardından, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarla bütünleşen “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” şarkısı çalındı.

12.30 | KADIKÖY'DE "YUSUF TEKİN İSTİFA" SLOGANLARI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, "Yusuf Tekin istifa” sloganları" atarak alana geldi.

12.15 | KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ TAMAMLANDI

Kadıköy'deki kortej yürüyüşü tamamlandı. Polis aramasından geçerek alana girişler başladı. Alan tamamen polis bariyerleriyle çevrildi.

12.10 | KORTEJDE MEHMET TÜRKMEN DE UNUTULMADI

Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen 1 Mayıs kortejinde unutulmadı.

11.50 | KADIKÖY'DE UZUN DİSK KORTEJİ

Rıhtım Meydanı'na yürüyen uzun DİSK korteji böyle görüntülendi...

11.45 | KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ RESMEN BAŞLADI

Söğütlüçeşme'den Rıhtım'a kortej yürüyüşü "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla başladı.

11.35 | HAYDARPAŞA'DA BANDO EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ

Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanan 1 Mayıs korteji marşlar ve bando eşliğinde yürüyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun aralarında olduğu grup alanda.

11.07 | DİSK GENEL-İŞ KADIKÖY'DE

Kadıköy'de 1 Mayıs öncesi DİSK Genel-İş üyesi işçiler, Tıbbiye Caddesi'nde 1 Mayıs kortejindeki yerini aldı. İşçiler yürüyüş öncesi sloganlarla bekleyişini sürdürüyor.

Kadıköy'de 1 Mayıs öncesi DİSK Genel-İş üyesi işçiler, Tıbbiye Caddesi'nde 1 Mayıs kortejindeki yerini aldı.

İşçiler yürüyüş öncesi sloganlarla bekleyişini sürdürüyor. #1Mayıs pic.twitter.com/Tf27WwzHkg — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 1, 2026

11.05 | KORTEJ GÜZERGAHINA POLİS BARİYERİ

Kortejin yürüyeceği güzergah, polis bariyerleriyle çevrelenmiş durumda. Polisin belirleyip sınırlandırdığı alan içinde yürüyüş gerçekleşecek.

Bir grup ise yürüyüşün başlamasını, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek bekliyor.

11.00 | ÇOK SAYIDA SENDİKA VE DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ RIHTIM'A YÜRÜYOR

Çok sayıda siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütü ve yurttaş Rıhtım’a yürümeye hazırlanıyor.

10.57 | RIHTIM ÖNCESİ ÜST ARAMASI

Söğütlüçeşme’den Rıhtım’a yürüyecek olan kortejin bulunduğu eylem alanına girişlerde polisler üst ve çanta araması yapıyor. Şu an için bir müdahale söz konusu değil.

10.55 | TARAFTAR GRUPLARI DA MEYDANDA

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da Söğütlüçeşme'deki kortejde yer alanlar arasında...

10.35 | KORTEJLER ALANA YÜRÜYOR

Emekçiler, Kadıköy Rıhtım Meydanı'na doğru pankart ve dövizlerle yürümeyi sürdürüyor. İşçilerin dövizlerinde "İnsanca onurlu bir yaşam için yaşasın 1 Mayıs" mesajı öne çıkıyor.

10.25 | POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

1 Mayıs Emekçiler Günü’nde yurttaşlar günün erken saatlerinde alanlara çıkmaya başladı. Kadıköy’de toplanmaya başlayan yurttaşlar şarkılar eşliğinde bekleyişini sürdürüyor. Söğütlüçeşme'ye giden yol boyunca polisin yoğun güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

FARKLI GRUPLAR KORTEJDE OLACAK

Yapılacak açıklama öncesinde yurttaşlar iki ayrı koldan yürüyüş düzenleyecek. Bir kol Haydarpaşa’dan, diğer kol ise Söğütlüçeşme’den hareket ederek Rıhtım’da buluşacak.

Çeşitli meslek odaları, emekli sendikaları ve farklı toplumsal grupların da kortejlerde yer alması bekleniyor.

Emek, adalet, barış ve demokrasi talepleri; atılacak sloganlarla, açılacak pankartlarla, taşınacak dövizlerle, yapılacak açıklamalarla bir kez daha dile getirilecek.

Yıl içerisinde yapılan eylemlerde dile getirilen şu konulara bir kez daha dikkat çekilecek:

Enflasyon karşısında eriyen ücretler, güvencesiz çalışma koşulları, insanca yaşam sağlayacak ücret, vergi adaleti, sendikal hakların güvence altına alınması, kayyım uygulamalarına son verilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi, kadınlara yönelik eşitsizlik ve şiddetin sona erdirilmesi, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, gençlerin geleceksizlik sorununa çözüm bulunması ve doğa talanına karşı ekolojik dengenin korunması.