Cumhuriyet Ege Temsilciliği Mehmet Şakir Örs'e emanet

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilciliği’ne deneyimli gazeteci Mehmet Şakir Örs atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 03:00
Cumhuriyet Ege Temsilciliği Mehmet Şakir Örs'e emanet
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Ege Üniversitesi’nin ekonomi ve gazetecilik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayan Örs, kalkınma ve tarım üzerine yaptığı araştırmaları kitaplaştırdı.

“Hasan Tahsin Gazetecilik Özel Ödülü” sahibi olan Örs, haber ve araştırmalarıyla çok sayıda ödül kazandı. Örs, 1992 yılında “Hümanist Enternasyonal Uluslararası Araştırma Ödülü’nü” getiren çalışmasını da kitaplaştırdı. TARİŞ’in halkla ilişkiler birimini de kuran Örs, Ege’nin toplumsal yaşamına yönelik ekonomik ve sosyal araştırmalar yaptı.

İzmir Fuarı (İZFAŞ) genel müdürlüğü görevinde de bulunan Örs, Türkiye Yazarlar Sendikası, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği ve ÇGD üyesi.

Örs, “Kendimi Cumhuriyet ailesinin doğal bir parçası olarak görüyorum. Bu zorlu dönemde; Ege’de Cumhuriyet’i en iyi şekilde temsil etmek, yurttaşların sesi olmak için yeni bir heyecanla işe koyulmuş durumdayız” dedi.   


Cumhuriyet Gazetesi

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