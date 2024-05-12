Cumhuriyet gazetesinin 100. yıl sergisinin İzmir açılışı özel bir etkinlikle yapıldı: Kurtuluşun gazetesi

Yayınlanma: 12.05.2024 - 09:40

Güncelleme: 12.05.2024 - 09:40

7 Mayıs’ta yayın hayatında 100. yılı geride bırakan Cumhuriyet gazetesi için İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’de de etkinlik düzenlendi. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu’nun hazırladığı “Yüzyılın Tanığı Cumhuriyet” adlı sergisi İzmirlilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, siyaset, iş, sanat, akademi ve emek dünyasından birçok isim ile değerli okuyucularımız katıldı.

‘İSMİ ATATÜRK’TEN’

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet gazetesinin ulusal kurtuluş mücadelesinin ateşleri içinden doğduğunu anlattı.

Örs, “Cumhuriyet gazetemizin harcında hamurunda, ulusal kurtuluş mücadelesinin öz suyu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun harcı vardır” dedi. Örs sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bir asır önce, daha Cumhuriyetin kuruluş günlerinde Cumhuriyeti ve değerlerini savunacak bir yayın organı ihtiyacını görmüş ve Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunu, kurucumuz Yunus Nadi eliyle sağlamıştır. 7 Mayıs 1924 tarihinde kurulan gazetemizin ismini de Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. İşte bunun içindir ki Cumhuriyet gazetesi, kurtuluşun ve kuruluşun sesidir, sözcüsüdür. Cumhuriyet gazetesi, kurucusu Yunus Nadi, Nadir Nadi ve İlhan Selçuk’un oluşturdukları Aydınlanma çizgisinin devamcısıdır. Cumhuriyet değerlerinin ve ilkelerinin de yılmaz savunucusudur. Bu aydınlanma mücadelesinde Cumhuriyet şehitlerimiz olan Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok ve daha nice aydınımızı saygıyla anıyoruz.”

Gazetemizin yapısı gereği medya dünyasında farklı bir örnek oluşturduğunun altını çizen Örs, “Cumhuriyet, hemen her dönemde siyasal ve toplumsal gelişmelere ağırlığını koymuştur. İzmir Menemen’de bulunan Kubilay Anıtı ve Ankara Ulus’taki Atatürk Anıtı Cumhuriyet gazetesinin ‘Millet Yapar’ kampanyasıyla gerçekleşmiştir. Güzel İzmir’in ‘kurtuluşun ve kuruluşun’ kenti olduğu gibi Cumhuriyet gazetesi de ‘kurtuluşun ve kuruluşun’ gazetesidir, yayın organıdır. İzmir ve Ege Bölgesi de Cumhuriyet gazetesini bu nedenlerle yürekten sahiplenir” dedi. Cumhuriyet gazetemizin temsil ettiği değerlerin önemine değinen Şakir Örs, “Cumhuriyet gazetemizin 100. yaşını kutladığımız ve ikinci yüzyılına girdiğimiz bugünlerde, Aydınlanmadan, çağdaşlıktan, yenilikten yana mücadelemiz devam ediyor. Ama bu arada cumhuriyetin kazanımlarına ve başta laiklik olmak üzere Cumhuriyet değerlerine yönelik saldırılar da sürüyor. Tarikatlar ve cemaatler, eğitimden başlayarak kamunun ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını kuşatıyorlar. Cumhuriyetin kurumlar ve değerleri aşındırılıyor, örseleniyor. Tüm yurttaşlarımızı, Cumhuriyet gazetesine ve Aydınlanma mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

Örs sözlerini “Yaşasın Cumhuriyet!” diyerek noktaladı.

‘GÜCÜMÜZ OKURLARIMIZ'

Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen Cumhuriyet gazetesini “bir mücadele, bir dik duruş ve umudu asla yitirmeme” olarak tanımladı.

Esen şöyle konuştu:

“Bu gazete yüz yılda 160 gün kapatılan, yazarları davalarla, hapislerle sınanan, katledilen basın çınarıdır. Kurucumuz Yunus Nadi’nin ilan ettiği gibi ‘Ne hükümet gazetesi ne parti gazetesidir.’ Cumhuriyetin patronu yoktur. Vakıf yönetimi vardır. Bu bizim en büyük gücümüz ve bağımsızlığımızdır. Kuşkusuz bir diğer gücümüz de değerli okurlarımızdır.”

‘100 YILI ONURLA GEÇİRDİNİZ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhuriyet şehitlerini anmayı unutmadı.

Tugay, “Dünyada kaç tane gazete 100 yaşına varabilmiştir? Daha önemlisi 100 yıllık süreç içinde çizgisinden adeta bir santimetre bile sapmadan savunduğu yüce değere böylesine sahip çıkabilmiştir, bilmiyorum. Cumhuriyet denince bizim aklımıza haince katledilmiş o değerli, güzel insanlar gelir. Dün Genel başkanımız ‘Cumhuriyet’in şehitleri’ demiş. Aynı ifadeyi ben de kullanmak isterim. Gerçekten aklımıza hepimizin şehitleri olan o güzel insanlar gelir. Her birisini üzüntüyle, acıyla ama bir o kadar da onur ve saygıyla hatırlıyoruz” dedi.

Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizin sözünüz bizim sözümüz. Sizin geleceğiniz bizim geleceğimiz. 100 yılı onurla geçirdiniz. Cumhuriyetimizle beraber, yaşamasını sonsuza kadar dilediğimiz güzel Cumhuriyet’imizin değerli yazarlarıyla beraber nice 100 yıllara diyorum. İyi ki varsınız.”

YALNIZ BIRAKMADILAR

Gökçe Gökçen (CHP Genel Başkan Yardımcısı), Dr. Cemil Tugay (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı), Musa Çam (eski milletvekili), Alaattin Yüksel (Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı), Kani Beko (eski milletvekili), Nilüfer Çınar Mutlu (Konak Belediye Başkanı), Helil Kınay (Karabağlar Belediye Başkanı), Alim Karaca (Fethiye Belediye Başkanı), Ünal Işık (Gaziemir Belediye Başkanı), Aziz Kocaoğlu (Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı), Ahmet Öküzcüoğlu (Alaşehir Belediye Başkanı), Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı), Yalçın Erdoğan (Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı), Yücel Erten (İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni), Dr. Nuri Seha Yüksel (İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri), Sefa Taşkın (Eski Bergama Belediyesi Başkanı), Muzaffer Tunçağ (eski Konak Belediyesi başkanı), Yunus Bekir Yurdakul (Yazar), Mehmet Aktaş (Yaşar Grubu İcra Başkanı), Dilek Gappi (İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Kazım Umdular, Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu (Ekonomi Üniversitesi Rektörü), Asuman Abacıoğlu, Erkan Zardar (Ege Deri ve Deri Mamülleri İhr. Brl.), Yeliz Narlı-Ulviye Yılmaz (Bakioğlu Holding), Ünal Ersözlü-Soner Çağlar (Folkart), Serkan Aksüyek (İba Reklam), Hüseyin Erdoğan (Canavar Reklam), Murat Şahin (Şiir İletişim), Hayrettin Uçak (Ege Yaş Meyve Sebze İhr. Brl. Başkanı), Gizem Çetinkol (ANKA Ege Bölge Temsilcisi), Yağmur Beril Varol (Halk TV), Murat Demircan (Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkanı), Mete Tamer Omur (Ekonomi Muhabirleri Derneği), Mesut Yılmaz (Yaşar Üniversite), Hayrettin Çakmak (Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi), Ahmet Doğruyol (Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı), Berna Boran (Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı), Hüseyin Sezer (İZBETON Genel Müdürü), Çetin Gürel (Gözlem Gazetesi), Seda Gök (Ekonomi Muhabirleri Derneği), Mehmet Doğan (Süt Grubu Başkanı), Seçil Yatkın (Ekselans Turizm), Ali Kemal Elitaş, Hidayet Karakuş (Yazar), Efdal Sevinçli (Yazar), Gökhan Bal (YKKED Genel Başkanı), Prof. Dr. Kemal Kocabaş (YKKED Kurucu Genel Başkanı), Altan İnanç (İZBB Meclisi Başkanvekili), Ahmet Gürel (ADD Temsilcisi-Yazar), Tuğrul Keskin (Şair), Oktay Kaynak (Yazar), Osman Akbaşak (Yazar), Şükrü Kocagöz (Mimar-Yazar), Osman Gazi Oktay (Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı), Mehmet Doğan -Ahmet Tomar (İzmir Tarım Grubu Temsilcileri), Devrim Barış Çelik (Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı), Cengiz Onur (Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı), Ertuğrul Tugay (İZBB Genel Sekreter Yardımcısı), Elif Demirci İşleğen (İZBB Başkanlık Danışmanı), Aybala Yentürk (İZBB Başkanlık Danışmanı), Özgür Coşkun (Bayraklı Belediyesi), Seher Yıldız (Çeşme Belediyesi), Nihal Polat (Çeşme Belediyesi), Emre Döker (Buca Belediyesi), Mahir Dinç (Karaburun Belediyesi), Erkan Arslan (Gaziemir Belediyesi), Eyüp Asyalı (Fethiye Belediyesi).

ÇELENK GÖNDERDİLER

Özgür Özel (CHP Genel Başkanı), Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı), Filiz Ceritoğlu Sengel (Selçuk Belediye Başkanı), Tanju Çelik (Bergama Belediye Başkanı), Ömer Günel (Kuşadası Belediye Başkanı), Hatice Gençay (Didim Belediye Başkanı), Mustafa Turan (Ödemiş Belediye Başkanı), ÇAĞSİAD İZMİR, Hüseyin Cengiz (İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı), Ömer Ekşi (Bornova Belediye Başkanı), Selçuk Balkan (Urla Belediye Başkanı), Acar Ünlü (Marmaris Belediye Başkanı), Selami Poyraz (İZTO Meclis Başkanı), Mahmut Özgener (İZTO Yönetim Kurulu Başkanı), Bakıroğlu Holding, Seniz Doğan (Merkezefendi Belediye Başkanı), Süleyman Erban (İzmir Valisi), İzmir Barosu Başkanlığı, EGİAD Yönetim Kurulu, Mete Tamer Ömür (Ekonomi Muhabirleri Derneği).

TEBRİK MESAJI YOLLADILAR

Ahmet Aras (Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı), Gonca Köksal (Menteşe Belediye Başkanı), Saniye Bora Fıçı (Foça Belediye Başkanı), Kemal Anadol (Eski CHP Grup Başkanvekili), Mustafa Turan (Ödemiş Belediye Başkanı), İnci Holding.