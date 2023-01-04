Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği makamında devir-teslim töreni

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Dünyanın en köklü gazetelerinden biri olan Cumhuriyet gazetesi, kuruluşunun 99. yılına yeni bir genel yayın yönetmeni ile giriyor.

Gazetemizin yazarı ve Ege Bölge temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, dün yapılan bir törenle görevi gazetenin 39 yıllık çalışanı, son bir yıldır genel yayın yönetmenliği görevini başarıyla yöneten Arif Kızılyalın’dan aldı. Gazete çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, Kızılyalın’a zor zamanlarda aldığı görev için teşekkür ederken Mollaveisoğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği koltuğunun Türk basını için en önemli makam olduğunun altını çizen Alev Coşkun, “Yeni dönemde bu bayrağı hep birlikte omuz omuza en yukarıya taşıyacağınıza inancım tam” dedi.

Coşkun’un ardından söz alan Kızılyalın, Cumhuriyet’in kendisi için öneminden bahsetti. Cumhuriyet’in birçok kademesinde aldığı görevlerden bahseden Kızılyalın, tüm görevlerin kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Göreve yayın danışmanı olarak devam edecek olan Kızılyalın “Cumhuriyet gazetesi Aydınlanmanın, devrimlerin kalesidir. 14 aydır sürdürdüğüm genel yayın yönetmenliğini gönül rahatlığıyla arkadaşım Tuncay Mollaveisoğlu’na devrediyorum” dedi.

İLERİ TAŞIMAK ADINA

Mollaveisoğlu, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu süreçte gazeteciliğin önemine değinirken Cumhuriyet’in bu konudaki sorumluluğunun çok daha fazla olduğunu belirtti. Mollaveisoğlu, “Cumhuriyet gazetesinin 100. yılına girerken bir bayrak değişimi yaptık. Sevgili Arif Kızılyalın zor bir süreçte genel yayın yönetmenliği görevini başarı ile sürdürdü. Gazetemizi ikinci yüzyıla taşımak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı. Tarafların konuşmasının ardından Kızılyalın ve Mollaveisoğlu bir pasta keserek birlikte poz verdiler.

MOLLAVEİSOĞLU KİMDİR?

1976’da Trabzon’da doğan Tuncay Mollaveisoğlu, Trabzon Lisesi’nden sonra, 1994’te İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü’nü kazandı ve aynı yıl gazetecilik mesleğine başladı.

Sırasıyla, Turan Yavuz ile Kanal 6 televizyonu, Uğur Dündar’ın yönetimindeki Kanal D Haber ve ardından Show TV’de prodüktörlük ve muhabirlik yaptı.

Televizyon haberleri yanında Akşam gazetesine özel haberler ve yazı dizileri hazırladı. 2002’de Nokta dergisinde gazeteciliğe devam etti.

2003’te AKP iktidarı ile birlikte Çukurova Grubu’ndaki görevlerinden istifa eden Mollaveisoğlu, 2004 yılında ilk bağımsız televizyon kanalı Kanaltürk’ün kurucularından biri oldu.

2008’de Kanal Biz televizyonunun kuruluşunda yer alan Mollaveisoğlu, bu kanalda Ana haber bültenini hazırlayıp sundu. Ergenekon operasyonu nedeniyle kapanan Kanal Biz’in ardından Bağımsız adlı bir haber analiz dergisi çıkardı. Cem TV’de ve aynı yıl Sözcü gazetesinde mesleğini sürdürdü. 2010’da KRT adlı haber kanalını kurdu.

2012’de “artı 1 TV” adlı bağımsız gazetecilik girişiminin kuruluşunda yer aldı. Genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı kanaldan Gezi olaylarını yayınladığı için patronajla ters düşerek ayrıldı.

2019 ortasında Cumhuriyet gazetesi Ege Bölge Temsilciliği’ne gelen Mollaveisoğlu aynı zamanda TELE 1 TV’de ‘Anında Manşet’ programını hazırlayıp sundu.

Türkiye, Deniz Feneri yolsuzluğu dahil çok sayıdaki yolsuzluk haberini ondan öğrendi. TV programcılığında uzun yıllar hazırlayıp sunduğu “Yolsuzluk ve Yoksulluk” adlı programı ile araştırmacı gazetecilik alanında çok sayıda ödüle değer görüldü.

“Boz/Yap Oyunu, GÜVE: Bir Türkiye Filmi, Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda Görünmez Holding: Bir Yolsuzluk Belge-seli” adlı kitapları olan Mollaveisoğlu, pek çok ödülün de sahibi.

Mollaveisoğlu’nun aldığı ödüllerden bazıları şöyle:

- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazetecesi Ödülü (2021)

- Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü (2019)

- Doğal Hayatı Koruma Derneği “Yılın En İyi Televizyon Haberi” ( iki yıl üst üste)

- İstanbul Üniversitesi “Yılın İletişimcisi Ödülü”

- Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin ‘Kent Haber ödülü’

- Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) ‘Yılın En İyi Televizyon Programı Ödülü’

- Saydamlık Örgütü’nün “Yolsuzlukla Mücadele ve Dürüstlük Ödülü”

- TGC Ziyad Nemli “Büyük Ödülü”